Turkish Airlines возобновила прямые рейсы в Харьков

Первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Украину с загрузкой 67% и вылетел обратно без единого свободного места.

Авиакомпания Turkish Airlines после перерыва длительностью 4,5 месяца возобновила прямые регулярные рейсы из Стамбула в Харьков.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Читайте такжеНесколько авиакомпаний просят Евросоюз и США создать совместную систему тестирования пассажиров

Загрузка

"Первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Украину с загрузкой 67% и вылетел обратно без единого свободного места", - отметили в пресс-службе.

Расписание

Turkish Airlines будет летать в Харьков четыре раза в неделю по смешанному расписанию. По понедельникам и пятницам авиакомпания будет выполнять рейсы вечером, по средам и воскресеньям — утром.

Хронология событий

С 20 марта 2020 года Turkish Airlines приостановила осуществление регулярных авиарейсов в связи с распространением коронавируса COVID-19.

2 апреля 2020 года авиакомпания Turkish Airlines объявила о продлении отмены всех международных и большинстве внутренних рейсов до 1 мая.

1 июля 2020 года Turkish Airlines возобновила регулярные пассажирские полеты в Украину после 3,5-месячного перерыва, выполнив рейс из Стамбула в киевский аэропорт Борисполь.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.