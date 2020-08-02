Turkish Airlines возобновила прямые рейсы в Харьков
15:01, 02 августа 2020Новости туризма
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Первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Украину с загрузкой 67% и вылетел обратно без единого свободного места.
Иллюстрация REUTERS
Авиакомпания Turkish Airlines после перерыва длительностью 4,5 месяца возобновила прямые регулярные рейсы из Стамбула в Харьков.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
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"Первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Украину с загрузкой 67% и вылетел обратно без единого свободного места", - отметили в пресс-службе.
Расписание
Turkish Airlines будет летать в Харьков четыре раза в неделю по смешанному расписанию. По понедельникам и пятницам авиакомпания будет выполнять рейсы вечером, по средам и воскресеньям — утром.
Хронология событий
- С 20 марта 2020 года Turkish Airlines приостановила осуществление регулярных авиарейсов в связи с распространением коронавируса COVID-19.
- 2 апреля 2020 года авиакомпания Turkish Airlines объявила о продлении отмены всех международных и большинстве внутренних рейсов до 1 мая.
- 1 июля 2020 года Turkish Airlines возобновила регулярные пассажирские полеты в Украину после 3,5-месячного перерыва, выполнив рейс из Стамбула в киевский аэропорт Борисполь.
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