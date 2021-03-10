Украинским туристам не стоит надеяться на путешествия в Европу в этом году.
Такое мнение высказал Вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза, передает РБК-Украина.
По его прогнозам, турецкое направление в 2021 году может составить до 80-90% от общего потока украинских туристов.
"Туристический рынок Украины не ждет Европу в этом году, больше ориентируется на Турцию, которая может составить до 80-90% от общего потока туристов. Остальное - Болгария, Хорватия, Черногория, Египет, Грузия и т.д", - отметил эксперт.
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Дереза подчеркнул, что этот туристический сезон пройдет под знаком пандемии, и страны будут открывать свои границы очень осторожно и не для всех сразу.
"Те страны, которые уже сейчас открыты - вот на них и стоит рассчитывать, они уже работали в прошлом году, всплеска заражений не было, можно запускаться опять", - пояснил Дереза.
Однако многие авиакомпании уже активно продают билеты и в страны западной Европы.
В компании Azur Air прогнозируют, что проблему с ограничениями на въезд удастся решить до конца апреля. В противном случае пассажирам предложат более позднюю дату или компенсацию средств за билет.
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