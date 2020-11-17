Правда, пускать туда будут пока что только туристов-израильтян.

Курортный город Эйлат и район Мертвого моря в Израиле первыми в стране получили статус «зеленых островов туризма».

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Как сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля, предварительно въезд туда будет возможен для туристов-израильтян, при условии наличия отрицательного теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до въезда в регионы отдыха.

«Выделение «зеленых островов» - это значительный шаг для десятков тысяч людей, которые зарабатывают себе на жизнь в туристической отрасли, а также важный этап для экономики и благосостояния города Эйлата и региона Мертвого моря. Нас ждет непростая подготовка и отлаживание новой системы работы индустрии. Вознаграждением станет возвращение к жизни целой отрасли», - коментирует министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн.

Министерство туризма Израиля решило разъяснить самые актуальные вопросы о возможности пребывания на «островах туризма».

Когда ожидается открытие отелей для израильских туристов? Что из себя будет представлять система контроля? Спустя сутки с того момента, как Кабинет министров по борьбе с коронавирусом опубликует декларацию об особой туристической зоне. Пока такое заявление не сделано, но оно ожидается на следующей неделе. Одним из условий для утверждения решения является наличие лабораторий на въезде. В настоящий момент они находятся в процессе создания. Будут созданы две системы контроля: для широкой публики и для жителей и работников «островов», которым необходимо передвигаться по стране с лечебными, судебными и иными личными целями (будут иметь право на бесплатное ускоренное обследование).

Спустя сутки с того момента, как Кабинет министров по борьбе с коронавирусом опубликует декларацию об особой туристической зоне. Пока такое заявление не сделано, но оно ожидается на следующей неделе. Одним из условий для утверждения решения является наличие лабораторий на въезде. В настоящий момент они находятся в процессе создания. Будут созданы две системы контроля: для широкой публики и для жителей и работников «островов», которым необходимо передвигаться по стране с лечебными, судебными и иными личными целями (будут иметь право на бесплатное ускоренное обследование). Какой анализ необходимо сделать и каков срок действия его результатов? Гости отелей обязаны иметь при себе результаты стандартного (не экспресс) теста ПЦР, сделанного за 72 часа до прибытия на Мертвое море и в Эйлат. Следует подчеркнуть, что только жители и работники районов, а также те, кто попадает под исключения, установленные законом, могут пройти экспресс-тест при въезде.

Гости отелей обязаны иметь при себе результаты стандартного (не экспресс) теста ПЦР, сделанного за 72 часа до прибытия на Мертвое море и в Эйлат. Следует подчеркнуть, что только жители и работники районов, а также те, кто попадает под исключения, установленные законом, могут пройти экспресс-тест при въезде. Где будут расположены лаборатории для прохождения экспресс-теста? В регионе Мертвого моря контрольно-пропускной пункт будет расположен на въезде в гостиничную зону. В Эйлате будут установлены три лаборатории: рядом с рестораном Neot Smadar, в киббуце Йотвата и у аэропорта Рамон.

В регионе Мертвого моря контрольно-пропускной пункт будет расположен на въезде в гостиничную зону. В Эйлате будут установлены три лаборатории: рядом с рестораном Neot Smadar, в киббуце Йотвата и у аэропорта Рамон. Как долго действительны результаты теста? Для жителей и работников регионов результаты действительны в течение 7 дней. Для гостей отелей – в течение 72 часов с момента проведения теста.

Для жителей и работников регионов результаты действительны в течение 7 дней. Для гостей отелей – в течение 72 часов с момента проведения теста. В каких еще местах обязательно предъявлять результат теста? Помимо предоставления результатов теста при въезде в туристические зоны, гостям отелей необходимо будет показать результаты теста на стойке регистрации при заезде в отель. Гостиницам запрещается принимать гостей без документов, подтверждающих отрицательный тест.

Помимо предоставления результатов теста при въезде в туристические зоны, гостям отелей необходимо будет показать результаты теста на стойке регистрации при заезде в отель. Гостиницам запрещается принимать гостей без документов, подтверждающих отрицательный тест. Будут ли дети также обязаны проходить тесты, чтобы попасть на «острова туризма»? Не сдавать тест смогут дети определенного возраста, живущие в регионах Эйлата и Мертвого моря, а также те дети, которые попадут под исключение из правил. Возраст детей, освобожденных от тестов, будет известен позже. Дети, которые въезжают в туристических целях, будут обязаны предоставить отрицательный тест, не зависимо от возраста.

Не сдавать тест смогут дети определенного возраста, живущие в регионах Эйлата и Мертвого моря, а также те дети, которые попадут под исключение из правил. Возраст детей, освобожденных от тестов, будет известен позже. Дети, которые въезжают в туристических целях, будут обязаны предоставить отрицательный тест, не зависимо от возраста. Могут ли люди, выздоровевшие после коронавируса, прибыть в эти районы? Те, у кого есть документ о выздоровлении, смогут въехать в эти регионы после его предъявления на КПП и в гостиницах. В настоящее время срок действия документа не ограничен, однако Министерство здравоохранения может в любое время ввести ограничение.

Те, у кого есть документ о выздоровлении, смогут въехать в эти регионы после его предъявления на КПП и в гостиницах. В настоящее время срок действия документа не ограничен, однако Министерство здравоохранения может в любое время ввести ограничение. Сколько гостиниц будет открыто для гостей? Около 70% гостиничных номеров (около 2800 номеров) будут открыты на Мертвом море. В Эйлате предполагается, что большинство отелей откроется к концу недели, а остальные – на следующей неделе.

Около 70% гостиничных номеров (около 2800 номеров) будут открыты на Мертвом море. В Эйлате предполагается, что большинство отелей откроется к концу недели, а остальные – на следующей неделе. Будут ли открываться хостелы? Хостелы с общими ванными комнатами и душевыми кабинами (используемые более чем для одного номера) пока останутся закрытыми.

Хостелы с общими ванными комнатами и душевыми кабинами (используемые более чем для одного номера) пока останутся закрытыми. Будут ли открыты гостиничные рестораны и бассейны? Через 24 часа после того, как Кабинет министров сделает свое заявление, гостиницам будет разрешено открывать рестораны и бассейны только для гостей отеля.

Также ранее в пресс-службе Министерства туризма Израиля сообщили, что правительство выделит субсидии в размере до 300 млн шекелей (около 89 млн долларов) с июня 2020 года по май 2021 года отелям, доходы которых пострадали из-за отсутствия въездного туризма и экономических последствий пандемии коронавируса. Таким образом министерство хочет сохранить работу отелей в кризисный период и обеспечить их дальнейшее существование в посткризисный период.

Воспользоваться субсидией сможет тот гостиничный объект, который располагает не менее 11 номерами и предоставляет платные услуги по размещению гостей в течение ограниченного периода времени, а также вспомогательные услуги, включая питание, организацию досуга и развлечения.

Могут ли украинцы сейчас путешествовать в Израиль

В Израиле действует запрет на въезд иностранных граждан, введенный в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. По данным сервиса visitukraine.today, исключение составляют случаи, если иностранец проживает на территории Израиля, находится в браке с гражданином Израиля, работает по контракту, учится в учебных заведениях Израиля, нуждается в проведении неотложной операции и другие случаи гуманитарного характера.

Это также не касается пассажиров с разрешением на въезд, выданным Управлением по вопросам народонаселения и иммиграции Израиля или Министерством иностранных дел Израиля. Пассажиры подлежат самоизоляции в течение 14 дней.

Ситуация с коронавирусом в Израиле

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Автор: Марина Григоренко