В первую очередь круиз ориентирован на пары, но и одинокие туристы смогут отправиться поездку.

В 2024 году туристы смогут отправиться в круиз Temptation, который порадует их не только возможностью полюбоваться живописными Карибскими островами, но и окунуться в мир сексуальной свободы.

Как пишет Daily Star, круиз состоится в феврале с выездом из Майами (штат Флорида, США) и остановками в Нассау и Косумеле у побережья Мексики. На суше участники круиза будут жить на курортах сети Temptation, уже давно известной своим ориентированием на отдых 18+, включая свингерские вечеринки.

При этом непосредственно в море любители взрослых развлечений проведут два полных дня. Среди прочего, на борту пары смогут насладиться Красной комнатой – игровой секс-комнатой и "дружественным пространством для тех, кто хочет поэкспериментировать со своей сексуальностью в месте, где царит свобода". В комнате будет несколько кроватей, разделенных красными шторами – ну а дальше гости сами будут решать, уединяться ли только вдвоем или экспериментировать с другими.

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Кроме того, на корабле будет множество топлес зон, также будет пространство, где можно будет находиться полностью обнаженными.

Также на борту будет насыщенная развлекательная программа, включающая мастер-классы с сексологами и секс-вечеринки с диджеями и комиками.

И хотя в анонсе круиза уточняется, что это "не круиз для свингеров", там намекают, что это "круиз, ориентированный на образ жизни для непредубежденных". Ну а дальше сами додумывайте, что это значит.

Тем не менее, на борту корабля все же действуют кое-какие правила. Например, в обеденных зонах гости должны быть в одежде в стиле smart casual.

Одинокие люди могут забронировать билет на круиз, однако они не смогут воспользоваться игровой комнатой – она предназначена только для пар, и исключений не будет, предупреждают организаторы.

То же самое касается мастер-классов – часть из них предназначены только для пар.

Кроме того, в некоторых местах будет запрещено фотографировать.

Стоимость круиза будет зависеть от того, какой номер выберет гость: от кают (некоторые из которых имеют балконы, веранды или вид на океан, а другие являются внутренними) до люксов с услугами личного дворецкого. Цены варьируются от 2150 долларов США за внутренний номер на двоих до 20 000 долларов США за люкс в пентхаусе, рассчитанный на четырех человек.

Как сообщал УНИАН, ранее первый в истории трехлетний морской круиз отменили всего за неделю до отправления. Многие пассажиры уже продали собственное жилье, планируя трехлетнее путешествие. Теперь им некуда деваться.

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