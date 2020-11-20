Также в обычном режиме будут работать и рестораны в отелях.

Власти Турции приняли решение, что иностранные туристы не должны соблюдать комендантский час, введенный в стране из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает местное издание Sozcu.

Читайте такжеУкраина обновила список "зеленых" и "красных" стран: по возвращению откуда нужно идти на самоизоляцию

"Иностранные туристы, временно находящиеся в нашей стране, будут освобождены от ограничений комендантского часа, которые будут действовать в выходные дни", - заявили в МВД Турции.

Там уточнили, что рестораны в отелях будут работать в обычном режиме, не будут закрываться и заведения в аэропортах.

Комендантский час в Турции: что известно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране вводится частичный комендантский час.

Комендантский час будет действовать в выходные с 20:00 до 10:00.

Ранее введенный комендантский час для пожилых людей в возрасте от 65 лет будет распространяться и на людей в возрасте до 20 лет. Частичный комендантский час для этих возрастных групп позволит им выходить на улицу только с 10:00 до 16:00.

До конца 2020 года в Турции будут закрыты кинотеатры.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Перевод: Екатерина Лиманская