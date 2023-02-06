Припять внесли в топ самых популярных городов-призраков / фото УНИАН (Максим Полищук)

Припять в Чернобыльской зоне отчуждения включили в список из 10 городов-призраков по всему миру, переродившихся благодаря туристам.

Заброшены эти города были по разными причинам – от экологических и техногенных катастроф до войн и экономических просчетов. В какие-то из них постоянное население так и не вернулось, а какие-то и вовсе не удалось заселить, отмечают составители рейтинга из MailOnline

Десять популярных заброшенных городов / фото dailymail.co.uk

Топ-10 городов-призраков, ставших магнитами для туристов

1. Канбаши, Ордос, Китай. Этот город был наскоро построен в начале 2000-х, однако его так и неудалось заселить по ряду причин. В итоге сейчас там живут только чиновники и строители в центральном районе, тогда как оставшаяся часть пустует.

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2. Вароша, Кипр. Когда-то популярное место отдыха знаменитостей, город был практически полностью разрушен в 1970-х годах в результате турецкого вторжения.

3. Крако, Италия. Некогда крупный город был заброшен в 20 веке из-за неисправности трубопровода, вызвавшей масштабный оползень. К слову, здесь снимали "Квант милосердия" из серии фильмов о Джеймсе Бонде.

Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко
Фото Город-призрак Припять 19 июня 2021© фото Марина Григоренко

4. Припять, Украина. Город был полностью эвакуирован после Чернобыльской катастрофы 1986 года, и сейчас выглядит как апокалиптический кошмар – с опустевшими зданиями и заброшенным парком аттракционов. До полноммасштабной войны России в Украине, начавшейся в феврале 2022 года, сюда стекались десятки тысяч туристов в год. Только лишь в 2021 году в Припяти официально побывали около 75 тысяч туристов.

5. Остров Хасима, Япония. Остров процветал в период развития угольной промышленности, однако после закрытия шахт в 1974 году практически полностью опустел. Сейчас здесь нередко снимают фильмы, включая часть бондианы "007: Координаты "Скайфолл".

6. Орадур-сюр-Глан, Франция. Деревушка была полностью уничтожена СС летом 1944 года. Тогда сотни местных жителей заперли в церкви и сожгли заживо. Сейчас туристы приезжают сюда, чтобы воочию увидеть ужасы войны.

7. Каякой, Турция. Город с греческим населением серьезно пострадал в период турецко-греческой войны в 1919-1922 годах. Практически все население было эвакуировано в 1923 году, преимущественно в Грецию. Сейчас это город-музей.

8. Плимут, Монтсеррат. В 1995 году на этом карибском острове проснулся вулкан Суфриер-Хиллз, и в течение ближайших нескольких лет его практически полностью эвакуировали, тогда же город полностью накрыло лавой и пеплом.

9. Колманскоп, Намибия. Город в пустыне Намиб возник в начале 20 века, когда здесь обнаружили алмазы. Когда добыча прекратилась, он полностью опустел.

10. Агдам, Азербайджан. Город был разрушен в результате военного вторжения Армении в Азербайджан.

Фото Агдам 31 января 2023
Фото Агдам 31 января 2023
Фото Агдам 31 января 2023
Фото Агдам 31 января 2023
Фото Агдам 31 января 2023
Фото Агдам 31 января 2023
Фото Агдам 31 января 2023
Фото Агдам 31 января 2023
Фото Агдам 31 января 2023

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