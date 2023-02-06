Эти десять городов были заброшены по разными причинам, и сейчас они привлекают исключительно туристов и съемочные группы голливудских блокбастеров.

Припять в Чернобыльской зоне отчуждения включили в список из 10 городов-призраков по всему миру, переродившихся благодаря туристам.

Заброшены эти города были по разными причинам – от экологических и техногенных катастроф до войн и экономических просчетов. В какие-то из них постоянное население так и не вернулось, а какие-то и вовсе не удалось заселить, отмечают составители рейтинга из MailOnline.

Топ-10 городов-призраков, ставших магнитами для туристов

1. Канбаши, Ордос, Китай. Этот город был наскоро построен в начале 2000-х, однако его так и неудалось заселить по ряду причин. В итоге сейчас там живут только чиновники и строители в центральном районе, тогда как оставшаяся часть пустует.

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2. Вароша, Кипр. Когда-то популярное место отдыха знаменитостей, город был практически полностью разрушен в 1970-х годах в результате турецкого вторжения.

3. Крако, Италия. Некогда крупный город был заброшен в 20 веке из-за неисправности трубопровода, вызвавшей масштабный оползень. К слову, здесь снимали "Квант милосердия" из серии фильмов о Джеймсе Бонде.

4. Припять, Украина. Город был полностью эвакуирован после Чернобыльской катастрофы 1986 года, и сейчас выглядит как апокалиптический кошмар – с опустевшими зданиями и заброшенным парком аттракционов. До полноммасштабной войны России в Украине, начавшейся в феврале 2022 года, сюда стекались десятки тысяч туристов в год. Только лишь в 2021 году в Припяти официально побывали около 75 тысяч туристов.

5. Остров Хасима, Япония. Остров процветал в период развития угольной промышленности, однако после закрытия шахт в 1974 году практически полностью опустел. Сейчас здесь нередко снимают фильмы, включая часть бондианы "007: Координаты "Скайфолл".

6. Орадур-сюр-Глан, Франция. Деревушка была полностью уничтожена СС летом 1944 года. Тогда сотни местных жителей заперли в церкви и сожгли заживо. Сейчас туристы приезжают сюда, чтобы воочию увидеть ужасы войны.

7. Каякой, Турция. Город с греческим населением серьезно пострадал в период турецко-греческой войны в 1919-1922 годах. Практически все население было эвакуировано в 1923 году, преимущественно в Грецию. Сейчас это город-музей.

8. Плимут, Монтсеррат. В 1995 году на этом карибском острове проснулся вулкан Суфриер-Хиллз, и в течение ближайших нескольких лет его практически полностью эвакуировали, тогда же город полностью накрыло лавой и пеплом.

9. Колманскоп, Намибия. Город в пустыне Намиб возник в начале 20 века, когда здесь обнаружили алмазы. Когда добыча прекратилась, он полностью опустел.

10. Агдам, Азербайджан. Город был разрушен в результате военного вторжения Армении в Азербайджан.

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