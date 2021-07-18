Отдыхающие жалуются, что вода в некоторых местах напоминает желеобразную массу.

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области у девочки после купания в море тело покрылось красными пятнами.

Об этом сообщил местный сайт "РИА-Мелитополь".

Читайте такжеНа всех пляжах Киева с сегодняшнего дня запрещено купаться"Девочка резвилась в воде, а когда вышла, родные увидели на ее теле красные пятна. Хоть медуз рядом в воде не было, грешат все-таки на них", - говорится в сообщении.

Родители испытали все возможные средства, чтобы убрать раздражение. Помогли они не сразу.

Отдыхающие жалуются, что вода в некоторых местах напоминает желеобразную массу.

Нашествие медуз в Азовском море

На пляжах Азовского моря настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах в Мелитопольском районе в последнее время часто жалуются, что вода стала напоминать кисель.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост числа медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном.

Еще один важный фактор - постепенное приближение солености обоих морей, в частности, по причине изменения в водном балансе Азовского бассейна. К тому же довольно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона тут - еще один аппетитный довод для их миграции.

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Автор: Ольга Робейко