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В Тайване запустили авиарейс-аттракцион: самолет взлетает, кружит три часа в воздухе и садится

10:28, 07 августа 2020
Новости туризма
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Иллюстрация REUTERS

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Но аэропорты закрыты, а самолеты простаивали. Однако авиакомпания StarLux Airlines из Тайваня решила исправить такую ситуацию - она запустила рейсы в никуда, пишет Новое время со ссылкой на Taiwan News. В частности, пассажиры сядут в самолет, который вылетит из аэропорта, покружит три часа в воздухе и сядет в том же аэропорту, из которого вылетел.

Компания обещает «неожиданные виды», еду из ресторана с мишленовскими звездами, подарки и скидки на товары из дьюти-фри. Сам самолет будет лететь ниже, чем обычно, чтобы пассажиры смогли сделать фотографии.

Всего на рейс продавали 188 билетов, которые раскупили почти моментально. StarLux Airlines планирует не ограничиваться одним полетом. Также такие рейсы планируют организовать и другие компании - China Airlines и EVA Air.

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