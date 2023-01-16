Румыния вышла на первое место как страна с наименьшим количеством диалектов и дешевыми языковыми курсами.

Эксперты приложения для изучения языков Preply определили страны Европы, где проще всего выучить местный язык. Победителем весьма неожиданно оказалась соседняя с Украиной Румыния.

Как пишет express.co.uk, при составлении рейтинга учитывалась структура языка, количество разговорных языков, акцентов и диалектов в каждой стране, а также средняя стоимость языковых курсов для иностранцев.

В итоге Румыния, где более 90% населения говорят на румынском языке, вышла на первое место как страна с наименьшим количеством акцентов и диалектов. При этом средняя стоимость урока румынского языка в стране составляет около 15 долларов США – это третья по дешевизне стоимость среди проанализированных стран.

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Самые удобные страны Европы для изучения языка

1. Румыния

2. Ирландия

3. Португалия

4. Сербия

5. Польша

6. Люксембург

7. Бельгия

8. Австрия

9. Словакия

10. Соединенное Королевство

Как сообщал УНИАН, ранее известная телеведущая-путешественница Саманта Браун рассказала, какой фразы стоит избегать в чужой стране при первом обращении к местным жителям. Ответ оказался весьма неожиданным: фразу "Do you speak English?" некоторые могут воспринять как оскорбление.

Вместо этого, по ее словам, стоит выучить несколько важных фраз на языке той страны, в которую вы путешествуете: здравствуйте, пожалуйста, спасибо и я не говорю по... (подставить нужный язык).

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