Отдых для гурманов. Чем завлекает украинцев Анталия в этом сезоне

Несмотря на карантинные ограничения, которые продолжают действовать во всем мире, популярные курорты готовы раскрыть свои солнечные объятия для украинцев. Особенно активно в гости зазывает Турция – где, благодаря мудрости властей нашего северного соседа, наметился внезапный дефицит туристов – россиянам в этом сезоне запрещено летать на берег турецкий. В преддверии начала туристического сезона роскошные курорты Средиземноморья конкурируют за гостя не только и не столько ценами – в чем УНИАН убедился, посетив шикарный отель Rixos Premium Belek.

Приморские курорты турецкой Анталии много лет подряд успешно завоевывают сердца и желудки отдыхающих из Украины. Невероятной красоты средиземноморская природа в сочетании с высококлассным сервисом и отличной гастрономией способны за пару дней погрузить уставшего от затянувшихся холодов и городского смога отечественного туриста в беззаботную негу под названием «все включено».

Даже несмотря на то, что во время нашей поездки Турция находилась в красной зоне карантина, путешествие в городок Белек, расположенный неподалеку от Анталии, оказалось безопасным и не доставило группе украинских журналистов дополнительных волнений.

…Кроме теста на COVID-19, который нужно сдать за 72 часа до въезда в Турцию, от гостей требуется лишь заполнить онлайн-анкету на сайте Министерства здравоохранения этой страны, чтобы получить сгенерированный системой HES-код, который нужно предъявить в украинском аэропорту «Борисполь». А с 15 мая, благодаря договоренностям, достигнутым украинским и турецким правительствам, даже тест на коронавирус – при вылете к нашим гостеприимным южным соседям – будет уже не нужен.

Безопасный релакс

Разместились мы в пятизвездочном курортном отеле - Rixos Premium Belek. По приезду в гостиницу персонал измерил нам температуру. Стоит отметить, что этот отель одним из первых ввел беспрецедентные меры по противодействию распространению опостылевшего всем коварного вируса. Rixos разработал собственный протокол размещения гостей, который турецкий Минздрав одобрил и, в последствии, распространил на всю страну.

Отель оснащен системой видеокамер, распознающих температуру гостей и их лица. Если наблюдение показывает повышенную температуру, то система сообщает об этом сотрудникам отеля. Далее этого гостя осматривает дежурный доктор. При появлении у отдыхающего симптомов заболевания короновирусом, его помещают в отдельный корпус отеля в улучшенные номера до приезда специально подготовленного медперсонала.

При заселении в номер, помимо приветственного набора с вином и фруктами, в глаза бросается предоставленный набор из антисептиков и масок. Эти же «атрибуты современной жизни» расположены во всех общественных местах: лифтах, ресторанах, бане, хаммаме, тренажером зале, барных стойках и везде, где только можно. Кстати, ни одного сотрудника отеля невозможно застать без правильно надетой маски.

Гастрономический рай

Агентство УНИАН уже бывало ранее в Rixos Premium Belek, но в этом сезоне отель смог удивить даже нас: администрация гостиницы, желая побаловать и новых, и уже останавливавшихся ранее в этих стенах гостей – решила еще более усилить акцент на кулинарной составляющей отдыха по системе «все включено».

Как только мы зашли в главный ресторан, то осознали, что план «попробовать все» можно будет осуществить только, если остаться здесь жить до конца пандемии, а, возможно, и до преодоления ее последствий.

Огромный выбор блюд, каждое из которых приготовлено как шедевр высокой кухни, заставил «мычать» от удовольствия даже самых искушенных гурманов. А представленный выбор алкоголя и напитков в многочисленных барах отеля в какой-то момент дал повод для сомнений, что мы когда-либо дойдем до моря.

Главный шеф-повар отеля Умит Челиккая всячески подбадривал аппетит слегка приунывших от ассортимента гостей рассказом о том, что в отеле представлены рестораны абсолютно разных кулинарных направлений: на территории есть итальянский, азиатский, мясной, рыбный, турецкий рестораны, тематические снек-бары, закусочные, кафе.

«У нас есть блюда разных народов, которые гости могут попробовать. Мы стараемся угодить всем гостям, на любой вкус», - сказал, подмигивая, Умит.

Главповар Rixos изо всех сил пытался склонить нас к безудержному чревоугодию, детально описывая особенности закупок продукции и придирчивое отношение к ее качеству: «приведу пример: мы покупаем импортный сыр у иностранных компаний, но также в нашей стране есть свой местный сыр. У наших гостей есть оба варианта на выбор. Мясные и молочные продукты у нас – самые свежие».

Битва шефов

Чтобы продемонстрировать всю мощь и бесконечную прелесть стратегических кулинарных вооружений Rixos на международном уровне, отельный бренд запустил проект Rixos Chefs’ Battle (Битва Шефов Rixos), в рамках которого шефы отелей Rixos будут соревноваться в мастерстве с приглашенными именитыми шеф-поварами из разных стран.

Первая такая битва поваров как раз и cостоялась в Rixos Premium Belek на наших глазах: между экс-членом жюри украинской версии популярного ТВ-шоу «Мастер Шеф» Татьяной Литвиновой и главным шеф-поваром отеля Умитом Челиккая.

В распоряжение участников баттла отдали кухню нового концептуального мясного ресторана Aksam, где в мирное время (вне битвы) традиции турецкой и османской кухни необычно интерпретируются в духе мировых гастрономических трендов.

«Наш отель гордится своей отличной и разнообразной кухней, поэтому мы c радостью согласились провести первую «Битву Шефов Rixos» именно у нас, – рассказал нам управляющий директор Rixos Premium Belek Бариш Муселлим. - Во время пандемии люди особенно хотят переключиться и развлечься, и мы продолжаем работать над тем, чтобы дать нашим уважаемым гостям еще больше возможностей насладиться незабываемым отдыхом в атмосфере роскоши, высокой кухни и первоклассных услуг по системе «все включено – все эксклюзивно»».

По условиям соревнования каждый шеф в течение трех часов должен был приготовить и сервировать три блюда: необычную закуску, любое блюдо итальянской кухни на свой выбор и авторский десерт.

Первое задание – закуска – было усложнено тем, что прямо перед началом баттла шефов попросили обменяться заявленными ранее продуктами. Таким образом, вместо домашней заготовки им пришлось готовить блюдо-экспромт. Такой «подвох» от организаторов не смутил опытных мастеров, а лишь добавил интриги и драйва конкурсу.

Блюда Татьяны Литвиновой:

Блюда Умита Челиккая:

Международное жюри, состоящее из постоянных гостей Rixos и представителей медиа, оценивало каждое конкурсное блюдо по двум критериям – вкусовым качествам и подаче. Чтобы обеспечить максимальную объективность оценок, авторство всех блюд оставалось в секрете от членов жюри и зрителей вплоть до объявления результатов.

По итогам жаркой битвы победа в этом захватывающем соревновании с отрывом всего в один балл досталась украинке Татьяне Литвиновой. За что присутствовавшие на шоу соотечественники немедленно и с удовольствием выпили.

Известный болгарский писатель, автор бестселлера «Дилер реальности» Николас Димитров, возглавлявший жюри конкурса, рассказал зрителям, как его впечатлили оба шефа: «Они оба достойны победы, и оценки жюри это подтвердили. Однако, главные победители здесь – гости отеля, которые получили и новый ресторан, и новое яркое шоу. В моем киберпанк романе есть сцена фантасмагорического ужина в роскошном ресторане. Если бы я писал ее сегодня, я бы точно взял за основу ресторан Aksam с его уникальным мясным дисплеем и фантастическим дизайном».

Изысканный вечер в Aksam

К слову, по словам пиар-директора сети отелей Rixos Эюпа Каплана, это заведение – Aksam – новое, было открыто лишь в середине апреля. Дело в том, что, каждые два года Rixos полностью обновляет концепцию, стиль и интерьер всех ресторанов а la сarte для того, чтобы постоянным гостям отеля всегда было интересно испытывать новые гастрономические ощущения. Особенность Aksam, помимо продуманного до мельчайших деталей невероятно изысканного интерьера, еще и в том, что он был спроектирован с учетом новых вызовов, связанных с карантинными ограничениями.

«Из-за карантинных ограничений изменилась вместительность ресторанов. Мы по-новому располагаем столы, чтобы гости были и чувствовали себя в безопасности, этот подход и отражен дизайне Aksam. Здесь любой гость Rixos может отужинать безопасно и бесплатно, выбрав себе абсолютно любой вид мяса, который приготовят при нем», - сказал Каплан.

Aksam славится умопомрачительным выбором мясных деликатесов. На входе гостей встречает шикарная витрина с отборными стейками, привезенными со всех концов мира. Посетитель может самостоятельно выбрать понравившееся мясо и вид прожарки.

(Позднее, в один из теплых вечеров отужинали в Aksam и мы. Журналисты в шутку прозвали эту трапезу «50 оттенков мяса». Многое из попробованного просто не вписывалось в стандартные представления о еде: стейки, несколько видов люля-кебаб, каре ягненка и разные вариации дымящих блюд на гриле, которые повара эффектно нарезали прямо перед гостями…)

Кулинарные развлечения для гостей

…После баттла кулинаров звездный украинский шеф-повар Татьяна Литвинова провела кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, проживающих в отеле.

Для проведения детского мастер-класса отлично подошел ресторан Yummy на территории детского клуба Rixy Kids Club, спроектированный специально для детей. А во взрослом мастер-классе в основном ресторане отеля с удовольствием поучаствовали и украинские журналисты.

Литвинова рассказала, что участие в баттле и мастер-классах «вживую» дарит особый драйв и вдохновение.

«В любом отеле, где мне доводится бывать, я сразу обращаю внимание на выпечку, свежие овощи и фрукты. По их виду и вкусу можно судить о кухне всего отеля. В Rixos Premium Belek кухня точно на высоте, здесь даже есть собственный огород со свежей клубникой, сезонными овощами и пряными травами, которые попадают на стол прямо с грядки!», - сказала она.

…В общем, в этом сезоне аргументов в пользу отдыха в солнечной Турции только прибавилось. И, если вас еще тревожат сомнения, куда отправиться в отпуск – присмотритесь к этому варианту.

P.S. И еще немного о сервисе. Когда наше путешествие уже подходило к концу, Rixos организовал своим постояльцам возможность прямо в отеле сдать ПЦР-тест на коронавирус – для того, чтобы сэкономить время и деньги при прибытии в Украину. В итоге, по прилету в Борисполь мы имели заметное преимущество в скорости прохождения паспортного контроля перед остальными туристами, которые не имели результата тестов на руках и должны были загрузить приложение «Дій Вдома», которое отслеживает пребывание прилетевших в Украину в самоизоляции в течение 14 дней либо до получения негативного результата ПЦР-теста.

Анна Бредихина

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter