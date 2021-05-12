Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров международного аэропорта «Борисполь» в апреле стали египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада, а также турецкий Стамбул.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в соцсети Facebook.
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В десятку самых популярных направлений также вошли Анталья (Турция), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Тель-Авив (Израиль), Анкара (Турция), Амстердам (Нидерланды), Минск (Беларусь) и Марса-Алам (Египет).
Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Борисполь» в январе-апреле 2021 года обслужил 1 млн 751 тыс. пассажиров, что на 28,3% меньше, чем в январе-апреле 2020 года.
По итогам апреля «Борисполь» обслужил 544 тыс. 866 пассажиров (из них 274 тыс. 812 - это пассажиры регулярных рейсов, 270 тыс. 54 - нерегулярных).
Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
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