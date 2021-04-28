Вокзал будет работать с соблюдением всех карантинных мер.

Киевской Речной вокзал начнет работу в эту субботу, 1 мая.

Об этом сообщила пресс-служба вокзала на своей странице в соцсети Facebook.

«В ближайшую субботу, 1 мая, мы начинаем работу! Комфортные теплоходы с открытой верхней палубой ждут первых гостей в этом сезоне», - сказано в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что вокзал будет работать с соблюдением всех карантинных мероприятий.

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Справка УНИАН. Речной вокзал Киева более 25 лет отправляет с причалов прогулочные теплоходы по разным маршрутам. Традиционно сезон таких туров длится с апреля по ноябрь. Вокзал расположен по адресу – Почтовая площадь, 3, 10-й причал.

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Автор: Павел Степанец