Киевской Речной вокзал начнет работу в эту субботу, 1 мая.
Об этом сообщила пресс-служба вокзала на своей странице в соцсети Facebook.
«В ближайшую субботу, 1 мая, мы начинаем работу! Комфортные теплоходы с открытой верхней палубой ждут первых гостей в этом сезоне», - сказано в сообщении.
Пресс-служба подчеркнула, что вокзал будет работать с соблюдением всех карантинных мероприятий.
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Справка УНИАН. Речной вокзал Киева более 25 лет отправляет с причалов прогулочные теплоходы по разным маршрутам. Традиционно сезон таких туров длится с апреля по ноябрь. Вокзал расположен по адресу – Почтовая площадь, 3, 10-й причал.
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