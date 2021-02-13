Минздрав обновил список стран список стран "красной" и "зеленой" зон / фото REUTERS
Министерство здоровья Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон из-за распространения COVID-19.
Об этом говорится на сайте Минздрава.
Всего в перечне находится 194 страны: из них 74 - "красные", а 120 - "зеленые".
Какие страны попали в "красную" и "зеленую" зону
- К "красной" зоне" сейчас отнесено 74 страны. В этом списке оказались Португалия, Италия, Черногория, Монако, Испания, Словения, Словакия, Греция, США, ОАЭ, Великобритания, Китай, Чехия, Польша, Германия, РФ, Мальдивы.
- К "зеленой" зоне относятся Украина, Беларусь, Мексика, Венгрия, Турция, Франция, Египет, Япония, Монако, Хорватия, Индия, Новая Зеландия, Австрия, Йемен, Танзания.
Список стран "красной" и "зеленой" зон / Минздрав
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Как коронавирус повлиял на туристическую отрасль
- Туризм стал одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики, ведь из-за карантинных ограничений и закрытых границ международные путешествия практически остановились. Так, по данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), убытки туристической отрасли из-за сокращения количества поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса за первые десять месяцев 2020 года составили $935 млрд. Таким образом мировой туризм вернулся к уровню 1990 года.
- Не меньшими оказались убытки авиакомпании. При этом Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала три прогноза восстановления авиаперевозок, согласно которым туристы смогут летать в Европу как раньше не ранее 2024 года.
- В то же время, большинство стран мира, как и ЕС, не спешат открывать границы для иностранных туристов, в том числе из Украины.
- Все больше ведутся разговоры о введении паспортов вакцинации, которые позволят туристам снова путешествовать. Некоторые страны, как Израиль, уже активно их вводят.
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