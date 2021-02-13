В "красной" зоне сейчас пребывают 74 страны.

Министерство здоровья Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон из-за распространения COVID-19.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Всего в перечне находится 194 страны: из них 74 - "красные", а 120 - "зеленые".

Какие страны попали в "красную" и "зеленую" зону

К "красной" зоне" сейчас отнесено 74 страны. В этом списке оказались Португалия, Италия, Черногория, Монако, Испания, Словения, Словакия, Греция, США, ОАЭ, Великобритания, Китай, Чехия, Польша, Германия, РФ, Мальдивы.

К "зеленой" зоне относятся Украина, Беларусь, Мексика, Венгрия, Турция, Франция, Египет, Япония, Монако, Хорватия, Индия, Новая Зеландия, Австрия, Йемен, Танзания.

Как коронавирус повлиял на туристическую отрасль

Туризм стал одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики, ведь из-за карантинных ограничений и закрытых границ международные путешествия практически остановились. Так, по данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), убытки туристической отрасли из-за сокращения количества поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса за первые десять месяцев 2020 года составили $935 млрд. Таким образом мировой туризм вернулся к уровню 1990 года.

Не меньшими оказались убытки авиакомпании. При этом Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала три прогноза восстановления авиаперевозок, согласно которым туристы смогут летать в Европу как раньше не ранее 2024 года.

В то же время, большинство стран мира, как и ЕС, не спешат открывать границы для иностранных туристов, в том числе из Украины.

Все больше ведутся разговоры о введении паспортов вакцинации, которые позволят туристам снова путешествовать. Некоторые страны, как Израиль, уже активно их вводят.

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Автор: Олег Давыгора