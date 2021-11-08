Теперь в стране не признаются тканевые маски – разрешаются только медицинские маски и респираторы класса защиты FFP2.

Словения с 8 ноября 2021 года вновь ужесточила карантинные ограничения.

Как сообщает Балканский обозреватель, с этого дня в стране не признаются тканевые маски – разрешаются только медицинские маски и респираторы класса защиты FFP2.

При этом рестораны, бары и кафе смогут работать только с 5:00 до 22:00, и обслуживать посетителей за столиками. Не разрешается деятельность заведений общественного питания, предлагающих танцевальную музыку или развлекательную программу.

Дискотеки и ночные клубы временно закрываются.

Читайте такжеВ МИД объяснили, при каких условиях украинцы смогут путешествовать в ЕС после исключения Украины из "зеленого списка"В то же время, как и раньше, для посещения общественных мест словенцам нужен документ PCT (переболевшие, привитые, тестируемые), в котором должна содержаться информация о полной вакцинации, отрицательном результате теста на коронавирус или справка о выздоровлении, срок которой не превышает шести месяцев. С 8 ноября это правило касается не только взрослых, но и подростков с 12 лет, а не с 15, как было раньше.

Общественные мероприятия, собрания, торжества и свадьбы временно запрещены. Разрешаются собрания только членов семьи или членов одного домохозяйства.

Религиозные мероприятия разрешается проводить при условии, что участники имеют документ PCT, носят маски и расстояние между ними 1,5 метра.

На культурно-спортивных мероприятиях в помещении посетители должны соблюдать дистанцию, а заполняемость залов и трибун не должна превышать 50%.

Кроме того, с 15 ноября ученики и студенты должны трижды в неделю проходить быстрые тесты на антиген в школах. Экспресс-тесты будут финансироваться из бюджета, поэтому они будут бесплатными.

По данным на 6 ноября, в Словении было обнаружено 3662 случаев заражения COVID-19. В целом число активных случаев составляет 35,2 тысячи. В больницах находится 748 больных коронавирусом, из них 175 – в реанимации. Население Словении составляет 2,1 миллиона человек. Полностью привиты 1 124 168 жителей страны.

Правила въезда в Словению для украинцев

Сейчас украинцы могут путешествовать в Словению при условии выполнения одного из условий:

наличие сертификата вакцинации (в приложении "Дія", бумажный с портала "Дія" с QR-code или "желтый сертификат") – признаются все вакцины, которые используются в Украине

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до въезда

отрицательный экспресс-тест, сделанный не раньше, чем за 48 часов до въезда

справка о положительном результате ПЦР-теста не ранее чем за 10 дней, но не дольше 180 дней

Как сообщал УНИАН, послы стран Европейского союза на заседании 5 ноября 2021 года все же решили исключить Украину из стран "зеленого" списка для путешествий в условиях пандемии.

Автор: Марина Григоренко