Для отдыха в этой стране украинцы должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, или паспорт о полном курсе вакцинации.

Словения разрешила въезд туристам из Украины, которые были полностью вакцинированы, имеют отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от коронавируса.

Соответствующая информация размещена на карте МИД, которая информирует о режиме въезда для украинцев в страны мира.

Для украинцев въезд разрешен при условии предоставления отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы) или отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 48 часов до пересечения границы), или сертификата о прививке от COVID-19.

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Словения признает как утвержденные в Евросоюзе вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, так и не утвержденные китайские вакцины Covishield, CoronaVac, Sinopharm, а также российский "Спутник V", передает "Европейская правда".

Открытие границ для украинских туристов

14 июля послы ЕС утвердили решение включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.

Эстония, Австрия и Нидерланды разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью, а перед этим аналогичное решение приняла Германия.

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Автор: Ирина Погорелая