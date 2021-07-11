В столичном аэропорту "Борисполь" из-за длительной задержки рейса Киев - Батуми "застряли" пассажиры.
Видео из аэропорта опубликованы на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"В Борисполе сейчас довольно жарко. Рейс #YE215 "Борисполь - Батуми" переносили с 07:30 уже несколько раз. Телефоны компании YanAir сначала молчали, а теперь вообще вне зоны доступа… Ситуация очень накаляется - пассажиры настроены выйти на взлётную полосу и самостоятельно поискать свой самолёт", - говорится в сообщении.
На опубликованных видео можно заметить полицейских, которые находятся в терминале.
По имеющейся информации, перевозчик также не отдает пассажирам багаж - по причине того, что "никто не знает, где он".
В справочной службе аэропорта изданию "РБК-Украина" подтвердили информацию о задержке рейса.
"По имеющейся информации, рейс YE215, который должен был вылетать в 07:30, по последней информации авиакомпании, должен вылететь в 23:00", - сообщили в аэропорту. Причины переноса рейса в справочной не знают.
При этом на онлайн-табло "Борисполя" можно увидеть, что рейс YE215 авиакомпании YanAir, запланированный на 7:30 11 июля, ожидается в 12:00 этого же дня.
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