По итогам января-апреля украинский аэропорт вошел в топ-15 крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам января-апреля занял 14-е место в рейтинге крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров, опередив более 300 крупнейших аэропортов Европы.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, об этом сообщил глава наблюдательного совета «Борисполя» Владимир Жмак, ссылаясь на отчет ACI Europe (Международный совет аэропортов Европы).

«Согласно отчету АСI Europe, в который вошел 341 самый большой аэропорт Европы, мы опередили ряд мощных аэропортов. В том числе и аэропорты Вены, Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Барселоны, Брюсселя, Стокгольма, Цюриха, Милана и Варшавы. В отчете, обнародованном в июне, представлены данные по пассажиропотоку», - цитирует пресс-служба его слова.

Отмечается, что «Борисполь» впервые попал в топ-15 крупнейших аэропортов Европы.

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Также Жмак сообщил, что на май 2021 года аэропорт «Борисполь» уже восстановил 60% рейсов относительно показателей 2019 года.

«При этом по состоянию на май этого года страны-участницы Евроконтроля восстановились лишь на 39% относительно 2019 года. Поэтому аэропорт «Борисполь» восстанавливается в полтора раза быстрее. Сейчас мы ожидаем полноценного восстановления авиасообщения со странами ЕС для активного роста пассажиропотока», - сказал он.

Работа аэропорта «Борисполь» в 2021 году

Международный аэропорт «Борисполь» в январе-апреле 2021 года обслужил чуть более 1 млн 751 тыс. пассажиров, что на 28,3% меньше, чем в январе-апреле 2020 года.

С 23 июня 2021 года аэропорт «Борисполь» открыл все пять входов/выходов до терминала D для обслуживания возросшего количества пассажиров в сезон отпусков и летних путешествий.

В тоже время "Укравтодор" ограничил движение по дороге от Киева в направлении "Борисполя" с 23 июня по 20 августа - в самый разгар сезона отпусков. А потому пассажирам настоятельно рекомендуют выезжать в аэропорт заранее.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

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Автор: Павел Степанец