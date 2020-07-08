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Санитарный контроль рекомендовал не купаться на пляжах Одессы

15:30, 08 июля 2020
Новости туризма
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На пляжах Одессы вода не соответствует санитарным условиям / фото УНИАН

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Об этом сообщается на сайте Одесского горсовета. Сообщается, что 30 июня в городских местах массового отдыха были взяты пробы морской воды. По результатам мониторинговых лабораторных исследований, отобранные образцы по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям.

«С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одесском заливе существует серьезная угроза эпидемии кишечной палочки. Санитарные врачи не рекомендуют купаться на пляжах Большого Фонтана.

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