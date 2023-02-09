Испанское аналитическое агентство в сфере туризма Mabrian определило основные европейские направления, которые будут в тренде в 2023 году с точки зрения их туристического предложения, транспортного сообщения и вариантов размещения.
Всего в список попало семь направлений на европейском континенте:
- Крит (Греция)
- Алгарве (Португалия)
- Бретань (Франция)
- Корсика (Франция)
- Уэльс (Великобритания)
- Сардиния (Италия)
- Сицилия (Италия)
Как отмечают авторы исследования, перечисленные выше европейские направления будут популярны в этом году благодаря тому, что они могут предложить туристам хорошие цены на проживание, новые воздушные маршруты, хорошую погоду и природные красоты. Всего было проанализировано около 700 направлений по всему миру, пишет SchengenVisaInfo.
В частности, крупнейший остров Греции Крит был включен в число самых популярных европейских направлений на 2023 год благодаря активной туристической деятельности. Кроме того, ожидается, что Крит станет популярным направлением благодаря увеличению пропускной способности внутренних и международных маршрутов. В плане размещения Крит будет вторым по выгодным ценам на отели в ближайшие месяцы.
В то же время Алгарве будет популярным среди путешественников в этом году благодаря конкурентоспособным ценам на жилье. Также этот португальский регион имеет интересное сочетание туристических продуктов и, как ожидается, значительно расширит воздушное сообщение.
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