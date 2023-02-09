Крит вошел в топ-7 самых трендовых туристических направлений 2023 / фото Марина Григоренко

Испанское аналитическое агентство в сфере туризма Mabrian определило основные европейские направления, которые будут в тренде в 2023 году с точки зрения их туристического предложения, транспортного сообщения и вариантов размещения.

Всего в список попало семь направлений на европейском континенте:

  • Крит (Греция)
  • Алгарве (Португалия)
  • Бретань (Франция)
  • Корсика (Франция)
  • Уэльс (Великобритания)
  • Сардиния (Италия)
  • Сицилия (Италия)

Как отмечают авторы исследования, перечисленные выше европейские направления будут популярны в этом году благодаря тому, что они могут предложить туристам хорошие цены на проживание, новые воздушные маршруты, хорошую погоду и природные красоты. Всего было проанализировано около 700 направлений по всему миру, пишет SchengenVisaInfo.

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В частности, крупнейший остров Греции Крит был включен в число самых популярных европейских направлений на 2023 год благодаря активной туристической деятельности. Кроме того, ожидается, что Крит станет популярным направлением благодаря увеличению пропускной способности внутренних и международных маршрутов. В плане размещения Крит будет вторым по выгодным ценам на отели в ближайшие месяцы.

В то же время Алгарве будет популярным среди путешественников в этом году благодаря конкурентоспособным ценам на жилье. Также этот португальский регион имеет интересное сочетание туристических продуктов и, как ожидается, значительно расширит воздушное сообщение.

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