Среди прочих в список попали Крит (Греция), Алгарве (Португалия), Бретань (Франция) и Сицилия (Италия).

Испанское аналитическое агентство в сфере туризма Mabrian определило основные европейские направления, которые будут в тренде в 2023 году с точки зрения их туристического предложения, транспортного сообщения и вариантов размещения.

Всего в список попало семь направлений на европейском континенте:

Крит (Греция)

Алгарве (Португалия)

Бретань (Франция)

Корсика (Франция)

Уэльс (Великобритания)

Сардиния (Италия)

Сицилия (Италия)

Как отмечают авторы исследования, перечисленные выше европейские направления будут популярны в этом году благодаря тому, что они могут предложить туристам хорошие цены на проживание, новые воздушные маршруты, хорошую погоду и природные красоты. Всего было проанализировано около 700 направлений по всему миру, пишет SchengenVisaInfo.

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В частности, крупнейший остров Греции Крит был включен в число самых популярных европейских направлений на 2023 год благодаря активной туристической деятельности. Кроме того, ожидается, что Крит станет популярным направлением благодаря увеличению пропускной способности внутренних и международных маршрутов. В плане размещения Крит будет вторым по выгодным ценам на отели в ближайшие месяцы.

В то же время Алгарве будет популярным среди путешественников в этом году благодаря конкурентоспособным ценам на жилье. Также этот португальский регион имеет интересное сочетание туристических продуктов и, как ожидается, значительно расширит воздушное сообщение.

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