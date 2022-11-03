Туристы все больше заинтересованы в "здоровых" путешествиях поближе к природе или же семейном отдыхе. Также многие готовы отправиться в "путешествие мечты".

За последние годы в сфере туризма сформировались новые тренды, которые определят на туристические предпочтения путешественников в 2023 году.

В частности, во многом на предпочтения туристов влияют последствия пандемии коронавируса, свидетельствуют результаты исследования, проведенного популярным сервисом по бронированию жилья Booking.com. В опросе приняли участие около 24 тысяч путешественников, которые все чаще акцентировали внимание на "здоровых" путешествиях поближе к природе или же семейном отдыхе, пишет Travel Off Path.

Основные туристические тренды на 2023 год:

1. Автономное путешествие. Многие путешественники готовы отключиться от своих мобильных устройств и вернуться поближе к природе. Почти 60% опрошенных путешественников заявили, что ищут отдых, который позволит им уйти от реальности и полностью отключиться от сети. Примерно столько же опрошенных заявили, что они заинтересованы в изучении навыков выживания, таких как разведение костра или поиск еды. Очевидно, популярность кемпинга, а также экологических туров с гидом и комфортабельных "глэмпингов" будет продолжать расти.

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2. Культурный опыт. Все больше путешественников готовы познакомиться с новыми культурами и впечатлениями в своих путешествиях в 2023 году. Вместо того, чтобы отдыхать на курорте по системе "все включено", почти три четверти путешественников хотят, чтобы их в следующей поездке вытолкнули из зоны комфорта. Причем многие говорят, что хотят познакомиться с новыми культурами, едой и языками, а также отправиться в путешествие по недооцененным направлениям по всему миру.

3. Ностальгическое путешествие. 90% опрошенных путешественников заявили, что заинтересованы в ностальгическом отдыхе. В частности, более 60% путешественников заинтересованы в посещении тематических парков, таких как Disney World, более половины путешественников также заинтересованы в поездках для "воссоединения семьи" и поездках для нескольких поколений, ведь из-за пандемии многие из них долго находились в разлуке.

4. Оздоровительные ретриты. Оздоровительные путешествия – это ниша в индустрии, которая переживает бурный рост. Почти половина путешественников заинтересованы в отдыхе, который сосредоточен на осознанности и медитации, в то время как другие заинтересованы в ретрите, посвященном здоровью или духовности. Вместо того, чтобы возвращаться из отпуска, чувствуя себя измотанным попытками успеть как можно больше, оздоровительный отдых позволяет туристам вернуться домой, чувствуя себя отдохнувшим.

5. Поездки по списку желаний. В 2023 году путешественники готовы разориться на поездки из своего списка желаний. Многие люди осознали, что жизнь слишком коротка, чтобы откладывать свои мечты на "когда-нибудь", и готовы воплотить свои мечты о путешествиях в реальность уже сейчас. Почти половина путешественников признались, что готовы потратить больше, чтобы получить от своего отпуска максимум. Тем не менее, большинство опрошенных указали, что бюджет все еще является важным фактором при планировании путешествия.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты спрогнозировали, в каких городах мира резко вырастут цены на отели в 2023 году.

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