Особенно много "ползучих" опасностей путешественникам грозят в Испании, Франции и других жарких странах.

Эксперт по путешествиям Кристофер Найп предупредил туристов, отправляющихся этим летом в популярные европейские направления, об опасных представителях животного мира, обитающих там.

Особенно много "ползучих" опасностей путешественникам грозят в Испании, Франции и других жарких странах, пишет Express.

"У нас на островах (Великобритания и Ирландия – ред.) есть только одна ядовитая змея, а наши местные насекомые и паукообразные довольно безобидны. То же самое в целом можно сказать о большинстве европейских стран. Однако более жаркий климат породил несколько более неприятных ползучих существ, от которых ничего не подозревающим семьям следует держаться подальше, особенно когда вы находитесь в глуши", – отметил Найп.

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1. Азиатский шершень (Франция и Испания). Хотя азиатский шершень изначально обитает в Юго-Восточной Азии, он все же добрался до Франции в 2003 году, а до Испании примерно в 2010 году. Они не склонны к чрезмерной агрессии, но могут ужалить, если почувствуют угрозу или если на их гнездо нападут. Шершни обычно имеют длину около 3-4 см, но королевы могут быть длиннее 5 см.

2. Гадюка длинноносая (Юго-Восточная Европа). Туристам, путешествующим в такие страны, как Венгрия, Австрия, Италия или северная Албания стоит остерегаться длинноносой гадюки (к слову, в Украине тоже много годюк, особенно в Карпатах – ред.). Маленькую гадюку обычно можно увидеть на фермах, в открытых полях и на каменистых склонах, но очень маловероятно увидеть в городе. В крайних случаях укусы длинноносой гадюки могут быть смертельными, однако шансы на выживание при оказании своевременной медицинской помощи довольно высоки.

3. Коконопряд сосновый (Испания и другие страны Европы). Хотя эти гусеницы выглядят милыми и пушистыми, они могут быть чрезвычайно опасны для детей и собак. Их "пушистые" ворсинки на самом деле токсичны и могут вызывать сыпь, раздражение глаз, кашель и аллергические реакции. Ворсинки гусеницы также разносятся ветром.

4. Средиземноморский воронковый паук (прибрежные районы Средиземноморья). Этот паук получил свое название из-за паутины в форме воронки. Он является одним из крупнейших видов пауков в Европе – самки пауков имеют длину около 3 см и обычно крупнее самцов. Эти пауки активны круглый год, а их укусы могут быть весьма неприятны, поэтому их лучше избегать.

5. Паук черная вдова (Франция, Средиземноморье, Центральная Азия). Этот паук активен на Корсике, Провансе и вдоль атлантического побережья и является самым опасным паукообразным во Франции. Яд черной вдовы примерно в 15 раз сильнее яда гремучей змеи и вызывает серьезные последствия: может повредить нервную систему, вызвать галлюцинации или даже поведенческие расстройства. Тем не менее, большинство пострадавших выздоравливают без серьезных осложнений.

Как сообщал УНИАН, ранее испанские органы здравоохранения предупредили о повышенном риске заражения лихорадкой денге на популярном среди туристов острове Ибица.

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