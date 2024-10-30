В последние годы все большую популярность набирает тренд устойчивого туризма – когда принимающие города и прибывающие в них путешественники уделяюь внимание тому, насколько их отдых вредит экологии и местным общинам.
Как свидетельствует свежее исследовани GDS-Movement, самым экологически безопасным туристическим направлением мира в 2024 году является столица Финляндии – Хельсинки, чья общая оценка за год выросла с 90,49 баллов из 100 до 92,43. Благодаря этому город сместил с первого места шведский Гетеборг, который возглавлял рейтинг в течение нескольких лет.
Тем временем, Гетеборг в этом году занял вторую строчку в рейтинге с оценко 90,83 балла из 100 против 94,64 годом ранее.
Замкнула тройку лидеров датская столица Копенгаген, которую на этот раз оценили в 88,19 баллов против 91,73 в 2023 году.
Среди неевропейских направлений выше всех в рейтинге оказался Сингапур – у него седьмое место с оценкой 83,37 баллами из 100 против 81,31 годом ранее.
Всего в рейтинг попало 40 городов мира, которые, по мнению экспертов, лучше всех демонстрируют твердую приверженность устойчивому туризму, эффективно балансируя рост туризма с заботой об окружающей среде и благосостоянием сообщества.
Среди новых городов в рейтинге 2024 года – Лимерик, Дублин (оба Ирландия) Виктория, Квебек-Сити (оба Канада) и Хорсенс (Дания), тогда как Рейкьявик (Исландия) вернулся в топ-40 после непродолжительного отсутствия.
10 самых устойчивых городов для путешественников
- Хельсинки, Финляндия
- Гетеборг, Швеция
- Копенгаген, Дания
- Берген, Норвегия
- Орхус, Дания
- Бордо, Франция
- Сингапур
- Осло, Норвегия
- Белфаст, Северная Ирландия
- Сидней, Австралия
Как сообщал УНИАН, ранее туристам дали несколько полезных советов, как путешествовать экологично.
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