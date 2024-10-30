Столица Финляндии впервые возглавила рейтинг самых устойчивых туристических городов мира.

В последние годы все большую популярность набирает тренд устойчивого туризма – когда принимающие города и прибывающие в них путешественники уделяюь внимание тому, насколько их отдых вредит экологии и местным общинам.

Как свидетельствует свежее исследовани GDS-Movement, самым экологически безопасным туристическим направлением мира в 2024 году является столица Финляндии – Хельсинки, чья общая оценка за год выросла с 90,49 баллов из 100 до 92,43. Благодаря этому город сместил с первого места шведский Гетеборг, который возглавлял рейтинг в течение нескольких лет.

Тем временем, Гетеборг в этом году занял вторую строчку в рейтинге с оценко 90,83 балла из 100 против 94,64 годом ранее.

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Замкнула тройку лидеров датская столица Копенгаген, которую на этот раз оценили в 88,19 баллов против 91,73 в 2023 году.

Среди неевропейских направлений выше всех в рейтинге оказался Сингапур – у него седьмое место с оценкой 83,37 баллами из 100 против 81,31 годом ранее.

Всего в рейтинг попало 40 городов мира, которые, по мнению экспертов, лучше всех демонстрируют твердую приверженность устойчивому туризму, эффективно балансируя рост туризма с заботой об окружающей среде и благосостоянием сообщества.

Среди новых городов в рейтинге 2024 года – Лимерик, Дублин (оба Ирландия) Виктория, Квебек-Сити (оба Канада) и Хорсенс (Дания), тогда как Рейкьявик (Исландия) вернулся в топ-40 после непродолжительного отсутствия.

10 самых устойчивых городов для путешественников

Хельсинки, Финляндия Гетеборг, Швеция Копенгаген, Дания Берген, Норвегия Орхус, Дания Бордо, Франция Сингапур Осло, Норвегия Белфаст, Северная Ирландия Сидней, Австралия

Как сообщал УНИАН, ранее туристам дали несколько полезных советов, как путешествовать экологично.

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