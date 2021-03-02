Самолет SkyUp будет вылетать из Киева в 19:20 и прилетать в Алматы на следующий день в 05:15 утра. Рейсы из Алматы запланированы на 06:15 с прилетом в Киев в 09:00.

Авиакомпания SkyUp внесла в расписание с 19 марта прямые рейсы из Киева в крупнейший город Казахстана Алматы.

Полеты по этому маршруту лоукост намерен выполнять один раз в неделю: по пятницам из Киева, по субботам из Алматы. Об этом сообщает Avianews.

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Самолет SkyUp будет вылетать из Киева в 19:20 и прилетать в Алматы на следующий день в 05:15 утра. Рейсы из Алматы запланированы на 06:15 с прилетом в Киев в 09:00.

Авиабилеты продаются по цене от 5000 грн в одну сторону, от 9900 грн туда обратно с учетом перевозки только 9 кг ручной клади. Стоимость по тарифу с багажом начинается от 5840 грн в одну сторону, от 11580 грн туда-обратно.

Для открытия нового рейса у SkyUp есть необходимое разрешение. Права на маршрут Киев-Алматы Госавиаслужба Украины выдала лоукосту на заседании 27 декабря 2019 года.

Сейчас полеты на линии выполняет только Air Astana. До конца 2019 года маршрут обслуживала также МАУ, однако авиакомпания отказалась от полетов в Казахстан из-за нерентабельности.

В то время как казахстанский авиаперевозчик летает напрямую по короткому маршруту через территорию России, для украинских авиакомпаний российское небо для транзита закрыто с 2014 года. Из-за этого при полетах в Казахстан время в пути увеличивалось до 2 часов, что вело к дополнительным расходам и меньшей привлекательности рейсов.

С аналогичными проблемами столкнется SkyUp, которому придется лететь в Казахстан по более длинному маршруту через Черное море, Грузию, Азербайджан и Узбекистан.

Новые рейсы SkyUp

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в марте выполнит четыре рейса по маршруту Киев - Ташкент - Киев.

Авиакомпания весной запустит три новых рейса из Украины в Польшу: с 29 марта Киев - Лодзь - Киев, с 30 апреля Львов - Лодзь - Львов и с 29 мая Киев - Катовице – Киев.

С мая 2021 года компания запустит рейсы из Киева в Марсель (Франция), также из Львова в Бергамо (Италия) и из Киева в Бари (Италия).

С 1 марта 2021 года SkyUp Airlines запустила рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в грузинские города Тбилиси и Батуми.

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Автор: УНИАН