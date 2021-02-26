Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в грузинские города Тбилиси и Батуми, сообщила пресс-служба перевозчика.
В частности, из Киева в Тбилиси авиакомпания запускает рейсы с 1 марта. Рейсы будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям.
«С конца марта планируется увеличение частот до 7 раз в неделю. С 29 мая рейсов станет 10, так как каждый вторник, пятницу и субботу рейсы будут выполняться дважды в день», - сказано в сообщении.
Рейсы из Киева в Батуми авиакомпания запускает с 4 апреля. Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Отмечается, что количество рейсов будет увеличиваться и уже летом перевозчик будет выполнять полеты ежедневно.
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Рейсы из Запорожья в Батуми будут осуществляться с 28 мая по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Рейсы из Львова в Тбилиси - с 28 апреля по средам и субботам, а из Львова в Батуми - с 29 апреля по четвергам и воскресеньям, а с 1 июня четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Рейсы из Одессы в Тбилиси - с 28 апреля по понедельникам и пятницам, из Одессы в Батуми - с 29 апреля по четвергам и воскресеньям, а с 27 мая четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Рейсы из Харькова в Тбилиси - с 27 апреля по вторникам и пятницам, из Харькова в Батуми - с 28 апреля по средам и субботам, а с 28 мая также по понедельникам и пятницам.
Возобновление туризма в Грузии
С 1 марта Грузия вновь открывает границы для туристов почти после годового карантина. Для пересечения грузинской границы всем гражданам Украины необходимо будет предъявить два ПЦР-теста - один тест сделан в течение последних 72 часов, второй тест - через три дня пребывания в стране.
26 марта Минздрав Украины переместил Грузию в "зеленую" карантинную зону, а потому по возвращению из этой страны больше не придется идти на самоизоляцию или сдавать тест на коронавирус. Однако стоит учесть, что пересмотр карантинных зон происходит каждую неделю.
Новые рейсы SkyUp
- Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в марте выполнит четыре рейса по маршруту Киев - Ташкент - Киев.
- Авиакомпания весной запустит три новых рейса из Украины в Польшу: с 29 марта Киев - Лодзь - Киев, с 30 апреля Львов - Лодзь - Львов и с 29 мая Киев - Катовице – Киев.
- С мая 2021 года компания запустит рейсы из Киева в Марсель (Франция), также из Львова в Бергамо (Италия) и из Киева в Бари (Италия).
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