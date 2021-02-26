Рейсы будут осуществляться в Тбилиси и Батуми.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в грузинские города Тбилиси и Батуми, сообщила пресс-служба перевозчика.

В частности, из Киева в Тбилиси авиакомпания запускает рейсы с 1 марта. Рейсы будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

«С конца марта планируется увеличение частот до 7 раз в неделю. С 29 мая рейсов станет 10, так как каждый вторник, пятницу и субботу рейсы будут выполняться дважды в день», - сказано в сообщении.

Рейсы из Киева в Батуми авиакомпания запускает с 4 апреля. Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Отмечается, что количество рейсов будет увеличиваться и уже летом перевозчик будет выполнять полеты ежедневно.

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Рейсы из Запорожья в Батуми будут осуществляться с 28 мая по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы из Львова в Тбилиси - с 28 апреля по средам и субботам, а из Львова в Батуми - с 29 апреля по четвергам и воскресеньям, а с 1 июня четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Рейсы из Одессы в Тбилиси - с 28 апреля по понедельникам и пятницам, из Одессы в Батуми - с 29 апреля по четвергам и воскресеньям, а с 27 мая четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы из Харькова в Тбилиси - с 27 апреля по вторникам и пятницам, из Харькова в Батуми - с 28 апреля по средам и субботам, а с 28 мая также по понедельникам и пятницам.

Возобновление туризма в Грузии

С 1 марта Грузия вновь открывает границы для туристов почти после годового карантина. Для пересечения грузинской границы всем гражданам Украины необходимо будет предъявить два ПЦР-теста - один тест сделан в течение последних 72 часов, второй тест - через три дня пребывания в стране.

26 марта Минздрав Украины переместил Грузию в "зеленую" карантинную зону, а потому по возвращению из этой страны больше не придется идти на самоизоляцию или сдавать тест на коронавирус. Однако стоит учесть, что пересмотр карантинных зон происходит каждую неделю.

Новые рейсы SkyUp

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в марте выполнит четыре рейса по маршруту Киев - Ташкент - Киев.

Авиакомпания весной запустит три новых рейса из Украины в Польшу: с 29 марта Киев - Лодзь - Киев, с 30 апреля Львов - Лодзь - Львов и с 29 мая Киев - Катовице – Киев.

С мая 2021 года компания запустит рейсы из Киева в Марсель (Франция), также из Львова в Бергамо (Италия) и из Киева в Бари (Италия).

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Автор: Павел Степанец