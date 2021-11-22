В Дубае открыли самый высокий в мире бассейн-инфинити с панорамным обзором в 360 градусов.
Об этом сообщает CNN.
Бассейн Aura SkyPool с переливными краями находится на 50-м этаже башни Palm Tower на острове Пальма Джумейра. Его расположили на высоте 200 метров.
Для посетителей также обустроили террасу с шезлонгами и баром площадью 750 кв. м.
Читайте такжеСаудовская Аравия создаст парк развлечений на нефтяной вышке (видео)Из бассейна открываются панорамные виды на главные достопримечательности города, в частности на небоскреб Burj Khalifa и колесо обозрения Ain Dubai, которое является самым большим в мире.
Стоимость посещения бассейна может варьироваться. В общем, она стартует от $46 и доходит до $163.
Как сообщал УНИАН, Объединенные Арабские Эмираты даже во время пандемии коронавируса продолжают удивлять. В октябре в Дубае открыли самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai - "Глаз Дубая".