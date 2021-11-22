Конструкция бассейна создана таким образом, что вода переливается за борта, создавая впечатление его бесконечности.

В Дубае открыли самый высокий в мире бассейн-инфинити с панорамным обзором в 360 градусов.

Об этом сообщает CNN.

Бассейн Aura SkyPool с переливными краями находится на 50-м этаже башни Palm Tower на острове Пальма Джумейра. Его расположили на высоте 200 метров.

Для посетителей также обустроили террасу с шезлонгами и баром площадью 750 кв. м.

Читайте такжеСаудовская Аравия создаст парк развлечений на нефтяной вышке (видео)Из бассейна открываются панорамные виды на главные достопримечательности города, в частности на небоскреб Burj Khalifa и колесо обозрения Ain Dubai, которое является самым большим в мире.

Стоимость посещения бассейна может варьироваться. В общем, она стартует от $46 и доходит до $163.

Как сообщал УНИАН, Объединенные Арабские Эмираты даже во время пандемии коронавируса продолжают удивлять. В октябре в Дубае открыли самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai - "Глаз Дубая".

Автор: Марта Гичко