"Глаз Дубая" достигает 250 метров в высоту.

Объединенные Арабские Эмираты, где певица Лобода праздновала день рождения, даже во время пандемии коронавируса продолжают удивлять. В Дубае открыли самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai-"Глаз Дубая".

Об этом сообщает Khaleej Times.

Колесо обозрения построили на искусственном острове. Его высота 250 метров. При этом 48 кабинок одновременно вмещают 1750 человек.

Кроме того, гостям предлагают уникальные сервисы, например, ужин или выпивку из бара. Также здесь можно провести мероприятие или даже сыграть свадьбу.

В день открытия наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум посетил колесо обозрения и снял умопомрачительное видео. На кадрах видно, как он сидит на крыше кабинки и пьет кофе на самой высокой точке.

Колесо обозрения в день открытия посетили и жители Дубая, и туристы. Также на церемонии открытия побывал и УНИАН.

Как ранее сообщал УНИАН, государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии запустил новый проект The Rig ("Буровая вышка"), в рамках которого в Персидском заливе появится новая туристическая зона.

Автор: Анастасия Горбачева