Подъем на шпиль Burj Khalifa стал настоящим испытанием для 53-летнего актера.

Знаменитый американский киноактер Уилл Смит поднялся на шпиль самого высокого небоскреба в мире Burj Khalifa в своем реалити-шоу под названием "Лучшая форма в моей жизни".

Подъем на шпиль Burj Khalifa стал настоящим испытанием для 53-летнего актера: 160 этажей самого высокого здания мира Уилл Смит преодолел за 51 минуту.

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Скоро звездный актер покажет миру шестисерийный проект о собственном похудении, передают russianemirates.com.

Артист назвал сериал "глубоким и темным путешествием по психике Уилла Смита", поскольку к нему не писали сценарий. "Когда я начинал это шоу, то думал, что нахожусь в лучшей в моей жизни физической форме, но морально я был совершенно в другом месте", — отмечает Смит.

В мае он разместил в своем Instagram фото с голым торсом и сообщил, что набрал несколько килограммов. Снимок в плавках с торчащим животом дал старт "толстому" челленджу в сети #bigwilliechallenge.

В YouTube он подробно рассказал о тех усилиях, которые ему удалось приложить, чтобы сбросить 20 фунтов веса на спор. Также он поделился некоторыми подробностями личной жизни и состоянии психического здоровья в этот период.

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Автор: Виолетта Орлова