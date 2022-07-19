Украинский паспорт переместился на 35-е место с возможностью безвизовых путешествий по 144 странам мира.

Владельцы российских паспортов, которые из-за войны России в Украине фактически потеряли свою ценность на практике отрезаны от остального мира больше, чем когда-либо.

Об этом свидетельствуют опубликованные 11 июля 2022 года данные Индекса паспортов мира на III квартал от компании Henley & Partners, основанные на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Эксперты поясняют, что основными из причин этого являются трудности в получении виз и закрытие воздушного пространства ЕС, Австралии, Канады, Японии, Новой Зеландии, США и Великобритании, поэтому россияне испытывают трудности с путешествиями на этих направлениях. Зато Стамбул и Дубай стали для них центральными транзитными пунктами для перемещений по миру. Хотя теоретически позиция российского паспорта почти не изменилась – он занимает 50-е место в рейтинге с безвизовым доступом в 119 стран мира.

В то же время украинский паспорт переместился с 34-го на 35-е место в Индексе паспортов Henley из-за изменений в позициях других стран. При этом за отчетный период страна заключила договор о получении визы по прибытии с Бурунди. Поэтому теперь владельцы паспорта Украины могут перемещаться без визы или с визой по прибытии по 144 странам мира.

При этом что граждане Украины, что граждане России стали чаще интересоваться вопросами смены гражданства или получения вида на жительство.

"Во время переломных моментов истории, пандемии, войн, программы получения вида на жительство и гражданства вновь оказываются в центре внимания состоятельных, глобально мыслящих предпринимателей и инвесторов. Эти люди ищут решения для сохранения богатства и обеспечения безопасности для своих семей в неспокойные времена. Для правительств многих стран это также эффективный инструмент социального и экономического развития. Мы наблюдаем рост запросов на 55% по сравнению с предыдущим кварталом, который также стал рекордным для компании. Сейчас мы регистрируем основной спрос от граждан Индии, США, Великобритании, России и, впервые в первой десятке – Украины", – рассказал генеральный директор Henley & Partners Йорг Штеффен.

Если говорить о рейтинге в целом, то первое место по количеству безвизовых направлений (или с визой по прибытии) занимает Япония, для граждан которой открыты 193 страны мира. Сингапур и Южная Корея заняли второе место с результатом 192 безвизовых направлений. Германия и Испания занимают общее 3 место с доступом к 190 направлениям без виз. Афганистан остается на последнем месте (112), а его граждане имеют безвизовый доступ к 27 странам мира.

Впрочем, несмотря на беспрецедентное количество безвизовых возможностей для владельцев этих паспортов за всю 17-летнюю историю Индекса, международный пассажирский спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе достиг лишь 17% от допандемийного уровня (в пандемию был ниже 10%), согласно последней статистике IATA. В то же время Европа и Северная Америка восстановились примерно до 60% допандемийного уровня.

"Пассажиропоток должен достичь 83% от допандемийного уровня в 2022 году. А в 2023-2024 годах на многих рынках трафик должен достичь или превысить уровень до пандемии", – пояснил главный экономист IATA Мари Оуэнс Томсен.

В то же время мир, кажется, оказался не готов к такому наплыву туристов поэтому в США, Великобритании и Европе сейчас бушуют забастовки профсоюзов авиакомпаний, которые приводят к отмене тысяч рейсов и скоплению людей в аэропортах. Руководство аэропорта "Хитроу" в Лондоне вообще призвало авиакомпании прекратить продажу билетов на летние месяцы для возобновления авиаперевозок.

Как отметил руководитель отдела развития бизнеса компании VFS Global Крис Дикс, объем заявок на получение виз в период с января по май 2022 года вырос более чем на 100% по сравнению с тем же периодом прошлого года: "Отрасль сейчас переживает пик "реваншистских" путешествий, как месть за пандемию".

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