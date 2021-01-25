SkyUp осуществит рейсы по маршруту Киев-Ташкент 4, 11, 18 и 25 февраля 2021 года.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в феврале осуществит несколько нерегулярных рейсов из Киева в Ташкент (Узбекистан) и обратно.

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Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

В частности, SkyUp осуществит рейсы 4, 11, 18, 25 февраля.

Пресс-служба также сообщила, что с 25 декабря 2020 года для въезда в Узбекистан из Украины нужен отрицательный ПЦР-тест. Сделать его надо не позднее чем за 72 часа до вылета и пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. Также обязательно надо пройти экспресс-тестирование на отсутствие коронавирусной инфекции за свой счет в аэропорту Ташкента.

Отмечается, что для въезда в Украину не требуется самоизолироваться или сдавать ПЦР-тест, если вы летите из страны «зеленой» зоны. При себе нужно иметь страховой полис, предусматривающий лечение от коронавируса.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания SkyUp Airlines в декабре-январе уже выполняла нерегулярные рейсы из Киева в Ташкент и обратно.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Павел Степанец