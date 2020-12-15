В декабре компания выполнит нерегулярные рейсы из Тбилиси и Баку в Киев.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в декабре-январе выполнит нерегулярные рейсы из Киева в Ташкент (Узбекистан) и обратно, а также из Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан) в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, рейсы из Киева в Ташкент будут выполнены 17, 24 декабря, 6, 20 января и в обратном направлении – 17, 24 декабря, 7, 21 января.

Рейсы из Тбилиси в Киев будут выполнены 19, 26, 30 декабря; из Баку в Киев – 28 декабря.

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Нерегулярные рейсы SkyUp в Европу

Авиакомпания SkyUp Airlines в декабре-январе выполнит 5 нерегулярных рейсов в Европу: два – из Киева в Прагу и другой чешский город Пардубице; три – из Львова в Париж, Прагу и Неаполь.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Павел Степанец