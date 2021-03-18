Расписание рейсов МАУ в Тель-Авив позволяет обеспечить стыковку с рядом популярных международных направлений и регионами Украины через аэропорт «Борисполь».

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) готова осуществить запланированные рейсы по направлению Киев - Тель-Авив - Киев в период с 21 по 26 марта.

Читайте такжеУкраина ведёт переговоры с Израилем о признании паспортов вакцинации: возникла проблема

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Она также напомнила, что в период ограничения регулярного авиасообщения со стороны властей Израиля МАУ уже выполнила ряд рейсов по указанному маршруту, для выполнения которых получала предварительное согласование от властей Израиля.

На данный момент МАУ планирует выполнить рейсы по следующему расписанию: Киев (KBP) - Тель-Авив (TLV) – 21.03 (два рейса), 22.03, 23.03, 24.03 (два рейса), 25.03 (два рейса); Тель-Авив (TLV) - Киев (KBP) - 21.03, 22.03, 23.03, 24.03 (два рейса), 25.03 (два рейса), 26.03.

В случае изменений в вышеуказанном расписании, обусловленных новыми ограничительными решениями израильских властей в рамках прекращения регулярного авиасообщения с Израилем, МАУ предоставит дополнительную информацию.

Согласно сообщению, расписание рейсов МАУ в Тель-Авив позволяет обеспечить стыковку с рядом популярных международных направлений и регионами Украины через базовый хаб - международный аэропорт «Борисполь». В частности, пассажиры из Тель-Авива смогут удобно добраться до и в обратном направлении: Стамбула, Тбилиси, Лондона, Дубая, Женевы, Милана, Парижа, Амстердама, Баку, Праги, Вильнюса, Риги, Алматы, Минска.

Отмечается, что купить билеты на вышеуказанные рейсы можно на официальном сайте авиакомпании.

Открыт ли Израиль для украинцев

Израиль остается закрытым для иностранцев из-за пандемии коронавируса уже почти год. При этом в начале марта 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна стала первой в мире, которая фактически победила эпидемию коронавируса COVID-19.

Согласно решению правительства Государства Израиль, по меньшей мере до 20 марта 2021 года продолжат действовать существенные ограничения на работу международного аэропорта Бен Гурион.

При этом 11 марта 2021 года стало известно, что Израиль включит украинскую столицу Киев в перечень городов, в которые разрешено осуществлять авиарейсы. В первую очередь это позволит украинцам, "завтрявшим" в Израиле, вернуться домой.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Павел Степанец