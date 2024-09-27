Первая публикация цикла посвящена путешествиям Леси Украинки.

Украинский туроператор Join UP! совместно с Музеем выдающихся деятелей украинской культуры создал образовательный спецпроект, приуроченный к Всемирному дню туризма, который отмечается сегодня, 27 сентября 2024 года.

Как отмечают авторы проекта, его целью является стремление на примере известных культурных фигур ознакомить аудиторию с интересными и малоизвестными фактами о том, как люди путешествовали сто лет назад.

Всего в рамках проекта запланирован цикл из трех познавательных публикаций, первая из которых уже доступна читателям и рассказывает о путешествиях выдающейся писательницы Леси Украинки.

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В частности, читатели могут узнать о ее поездках в вечно шумный Берлин и несколько итальянских городков, а также о жизни писательницы в Грузии. Однако главным хайлайтом материала являются путешествия в Египет, ведь однажды дорога затянулась аж на месяц. Впечатления от этих заморских локаций, конечно, нашли свое отражение и в творчестве Леси.

Героями следующих двух материалов станут композитор Николай Лысенко, а также поэт и известный литературный деятель Иван Франко. Читатели узнают, куда за границу выезжал Франко и как долго Лысенко добирался на учебу, рассказали авторы проекта.

Цикл публикаций ожидается богатым на детали и интересные факты, источником которых стали знания научных сотрудников киевского Музея выдающихся деятелей украинской культуры.

"Скоростные поезда, самолеты, удобные чемоданы с колесиками, возможность сначала посмотреть онлайн, а затем забронировать отель или апартаменты в любом уголке мира – это то, к чему мы привыкли во время путешествий. Но как все начиналось? Как выглядели путешествия еще каких-то сто лет назад? Как и куда путешествовали люди, о которых мы читали в учебниках? Что привезла Леся Украинка из Египта? Куда за границу выезжал Иван Франко? Или, например, что в путевых открытках своей жене писал Михаил Грушевский? Вместе с нашим музейным партнером немного исследовали эту тему и приготовили для вас спецпроект. Поэтому приглашаем вас в путешествие в прошлое!", – рассказала руководитель отдела Media Join UP! Ольга Белей.

Отметим, что кроме спецпроекта ко Всемирному дню туризма, туроператор также уже второй год подряд разрабатывает квиз-тесты, которые побуждают узнавать новое об Украине и путешествовать по ней. В этом году команда стала автором квиза под названием "Переименованные", который они создали ко Дню Независимости. В центре внимания оказались украинские города, названия которых были изменены.

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