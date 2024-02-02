Несмотря на один неприятный инцидент, в целом путешественница признала лучшими в Европе туалеты в австрийских поездах.

Хотя об этом не принято говорить в приличном обществе, но туалетный вопрос является очень важным для путешественников – иногда во время изнурительной дороги для счастья достаточно совсем немного: попасть в чистую и комфортную уборную.

Журналистка британского издания The Times Кэти Кларк вместе со своей семьей отправилась в двухнедельный отпуск по Европе, объехав Францию, Италию, Австрию и Германию, а после поделилась впечатлениями, как обстоит ситуация с туалетами в поездах самых популярных европейских железнодорожных перевозчиков.

"Путешествие на поезде имеет множество переменных с точки зрения комфорта. Угол наклона сидений, доступ к Wi-Fi... все это имеет значение. Но, возможно, в долгом путешествии нет ничего более важного, чем качество посещения туалета", – отметила Кларк.

Видео дня

В первую очередь она отметила, что туалеты в поездах стран континентальной Европы в целом лучше британских.

"Восьмичасовой поезд TGV от Лионского вокзала Парижа до Турина имел отличные зеленые и красные светящиеся таблички как в самолетах, так что вы могли со своего места узнать, свободен ли туалет. Там также была пустая багажная ниша рядом с туалетом – удобное место, когда кто-то заскочил за несколько секунд до вас – а ожидания от стандартов гигиены настолько высоки, что парень, который в конце концов вышел, был в носках", – отметила автор материала.

На следующий день туристы отправились из Турина в Рим на четырехчасовом поезде Frecciarossa.

"Огромный туалет был безупречен, и очень кстати, поскольку превосходный бесплатный эспрессо требовал нескольких походов в уборную. Безупречен, но не с самыми сухими полами – к тому времени, когда мы приблизились к Колизею, я поняла, что мои длинные, очень широкие брюки по сути превратились в супершвабру. В следующий раз надену юбку до колен", – продолжила Кэти.

Однако дальше семью ждало разочарование, хотя самые большие надежды они возлагали именно на Nightjet Sleeper австрийской компании ÖBB из Венеции в Вену.

"К сожалению, образы роскоши и интриги в стиле Агаты Кристи растворились, когда наш ветхий поезд проехал в Санта-Люсию с опозданием на два часа... Здесь определенно не было никакой сложной системы, которая сообщала бы вам, занят ли туалет. Я провела 15 минут возле запертой двери в конце нашего вагона, прежде чем поняла, что мне придется пересечь шаткое соединение и перейти в следующий вагон... Там я нашла мрачный маленький чулан, но он хотя бы функционировал", – рассказала журналистка.

Тем не менее, дальнейший опыт семьи с туалетами в австрийских поездах оказался куда успешнее – настолько, что по итогу Кларк назвала лучшими в Европе именно уборные ÖBB.

"Если бы существовала турнирная таблица туалетов в поездах, то австрийцы возглавили бы ее. Эти туалеты были девственно чистыми. Воздух пах сладко, но тонко; полы, с которых я, вероятно, съела бы упавший торт Захер", – так она описала путешествие на поезде из Вены в Зальцбург.

Также огорчил путешественников опыт с поездами в Германии. Из-за того, что в этой стране, вопреки всем стереотипам о пунктуальности немцев, часто опаздывают или отменяются поезда, туристам постоянно приходилось пользоваться платными уборными на вокзалах. При этом те туалеты в поездах, в которые они все же попадали, были среднего качества.

Как ранее сообщал УНИАН, пассажир, летевший из Мумбаи в Бангалор рейсом индийской авиакомпании SpiceJet, пережил настоящий ужас, застряв в туалете самолета на протяжении всего полета из-за неисправности двери.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.