Вместо трамвайного маршрута, который соединял Пущу-Водицу с остальной частью Оболонского района, сейчас курсирует временный автобусный маршрут 12Т.

В Пуще-Водице начали восстанавливать трамвайную колею, поврежденную в результате вражеских обстрелов.

Как сообщает Киевская горгосадминистрация, участки колеи пострадали во время наступления российских оккупантов на Киев.

В частности, на 1-й и 9-й линиях минометные мины попали в трамвайное полотно, на конечной трамвайного маршрута №12, что на 14-й линии, снаряд от российского "Града" повредил колею и уничтожил трамвайную подстанцию.

Отмечается, что специалисты службы колеи КП "Киевпастранс" начали работы после того, как обследование завершили саперы ГСЧС.

"Они должны установить 250 метров рельсов, два стрелочных перевода и около 600 шпал. Работы завершатся в ближайшее время", - добавили в КГГА.

Отмечается, что Пуща-Водицкий трамвай – визитка и один из символов Киева.

"Исторический маршрут, которому более ста лет, пережил две мировые войны. И каждый раз город восстанавливал его", - отметили в госадминистрации.

Вместо трамвайного маршрута, который соединял Пущу-Водицу с остальной частью Оболонского района, сейчас курсирует временный автобусный маршрут 12Т.

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