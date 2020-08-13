Кипр меняет свою инвестиционную программу

Теперь на гражданство могут претендовать родители инвесторов.

Кипр ужесточил условия получения гражданства по инвестиционной программе.

Об этом говорится в сообщении международной консалтинговой компании Henley & Partners.

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Компания сообщает, что в ее распоряжении имеются итоговые правки официальных изменений в миграционном законодательстве страны.

Выросли взносы

В компании выделили следующие изменения в Инвестиционной программе Кипра для получения гражданства:

Суммарная сумма взносов в благотворительные фонды выросла с 150 до 200 тыс. евро. При этом, фонд можно выбрать из четырех утвержденных правительством (научные исследования, возобновляемая энергетика, инфраструктура, доступное жилье).

Объясните, откуда у вас деньги

Политически значимые лица (так называемые PEPы) переставшие ими быть год и более назад смогут претендовать на гражданство по инвестиционной программе, если источник происхождения их капиталов будет доказан.

Дети

Также в новых правилах уточняется понятие «несовершеннолетнего ребенка». Под это определение попадает не состоящий в браке ребенок супругов\партнеров (в том числе усыновленный/удочеренный или внебрачный), которому не исполнилось 18 лет.

Родители

Кроме того, претендовать на гражданство теперь смогут и родители супруга (-и) главного заявителя. Они смогут участвовать в программе в качестве зависимых заявителей при условии, что они приобретут дополнительную недвижимость стоимостью не менее EUR 500 000 (+НДС) на Кипре. Недвижимость может быть приобретена коллективно на несколько семей.

В дополнение к финансовым и иным критериям, у претендента на гражданство должна быть справка об отсутствии судимости, выданная страной проживания не менее, чем за шесть месяцев до подачи заявления. Ранее срок давности справки составлял три месяца.

Работа

Количество граждан Кипра, которых инвестор должен трудоустроить увеличилось с пяти до девяти человек.

Отмечается, что изменения будут опубликованы в одной редакции в официальном издании правительства (Government Gazette) в ближайшие недели.

Что такое "инвестиционная программа"

Как сообщает Astons, по кипрской инвестиционной программе за 180 дней можно оформить второй паспорт, инвестировав в экономику острова от €2 150 000.

Для участия в программе требуется купить жилье, готовое или на этапе строительства, на сумму от €2 000 000 или инвестировать в местную компанию либо инвестиционный фонд на Кипре.

Оба варианта предусматривают безвозвратный благотворительный взнос от инвестора в размере €150 000.

Инвестор-гражданин Кипра и члены его семьи могут жить, работать и учиться в любой стране Евросоюза. При подаче заявки одновременно оформляется вид на жительство. По инвестиционной программе период владения активами составляет 5 лет после выдачи кипрского паспорта. Спустя 5 лет активы, за это время подросшие в цене, можно продать. Себе инвестор оставляет только недвижимость на Кипре стоимостью от €500 000.

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Автор: Елена Коваленко