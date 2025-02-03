Это прибрежное место когда-то принимало чемпионаты мира по серфингу и предлагает идеальные условия для серферов со всего мира.

На севере Испании есть множество красивых городов и деревень, но есть одна, которая действительно выделяется.

Как пишет Daily Express, спрятанная на севере Испании небольшая рыбацкая деревня и городок, известный как одно из самых красивых мест региона. Мундака в Стране Басков, известная своим серфингом, не должна быть упущена из виду.

"С красивыми улицами, ослепительными пейзажами и прекрасным набором пляжей, это место обязательно нужно посетить в 2025 году", - сказано в статье.

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Отмечается, что это прибрежное место когда-то принимало чемпионаты мира по серфингу и предлагает идеальные условия для серферов со всего мира.

Но помимо того, что это идеальный вариант для фанатов водных видов спорта, Мундака предлагает замечательное разнообразие впечатлений, предлагая что-то для каждого.

National Geographic назвал город самым красивым в Северной Испании. Журнал также обозначил его обязательным для посещения в этом году, подчеркнув всю его славу.

Старый портовый район Мундаки - это место, которое вы никогда раньше не видели - здесь полно красочных баскских домов, небольших рыбацких лодок и, конечно же, прекрасного песчаного пляжа. Отмечается, что это идеальное место для прогулок и изучения очаровательных окрестностей.

Помимо пляжа в старом городе, в Мундаке есть несколько пляжей как в самом городе, так и в его окрестностях. Пляж Лайдатксу, протяженностью 55 метров, считается одним из лучших в городе. Его мелкий золотистый песок, небольшие бухты и спокойная вода делают его отличным выбором для семей с маленькими детьми.

По всему городу разбросаны памятники и уникальные здания Мундаки, включая скит Санта-Каталина, который находится на полуострове между двумя эстуариями. Великолепное здание датируется 19 веком. История Мундаки прослеживается в архитектуре жилых построек, которые датируются еще более ранним временем.

"Очевидно, что этот яркий и красочный, но в то же время исторический и драгоценный город заслуживает того, чтобы быть в вашем списке желаний на 2025 год. Являетесь ли вы серфером, привлеченным его качеством условий, или просто готовы к следующему побегу. Этот маленький рай - место, где вы хотите быть", - сказано в материале.

Новости туризма

Один потрясающе красивый греческий остров по-прежнему принимает менее половины туристов, чем Санторини. Кефалония, мирный уголок в Ионическом море, приняла 755 929 иностранных туристов в 2024 году.

Для сравнения, Санторини посетили 1 543 796 человек, согласно предварительным данным Fraport Greece, которая управляет 14 региональными аэропортами по всей стране.

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