Из этих бусин состояла ритуальная одежда похороненных в гробнице женщин.

Археологи нашли древнюю гробницу возрастом около 5 000 лет на юго-западе Испании, в которой были сотни тысяч бусин из ракушек, которые составляли ритуальную одежду похороненных там женщин.

Как пишет CNN, коллекция из могилы Монтелирио, является самой большой из когда-либо зафиксированных в мире. По оценкам исследователей, она содержала 270 769 круглых бусин, сделанных преимущественно из морских раковин. На изготовление такого количества бусин у 10 человек, работавших по восемь часов в день, ушло бы 206 дней, или около семи месяцев. Причем в эту оценку не входит время, которое потребовалось бы для сбора ракушек.

Команда обнаружила большинство бусин в большой камере гробницы Монтелирио, где хранились останки 20 человек, в том числе 15 женщин и пяти человек, чей пол не был определен. В меньшей камере, где были похоронены две женщины, также были найдены бусины. Исследователи определили, что, по их мнению, это нити бусин, которые могли образовывать две туники, юбки и другую одежду или ткани неопределенной формы.

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В ходе экспериментов с использованием инструментов, доступных 5 000 лет назад, археологи, участвовавшие в исследовании, пытались воспроизвести бусины. В среднем на это уходило 55 минут. Однако авторы исследования рассудили, что ремесленники, изготавливавшие бусины в то время, были бы более искусны, чем современные археологи. По оценкам специалистов, на изготовление одной бусины у ремесленника уходило 11 минут.

"Мы думаем, что бусы составляли церемониальную одежду, которую носили эти женщины, занимавшие очень важное социальное или религиозное положение, во время особых случаев или специальных церемоний", - говорит автор исследования Леонардо Гарсия Санхуан. - "Эти женщины были очень социально значимы, иначе на них не было бы направлено столько труда".

Ранее УНИАН рассказывал, что власти Индии пообещали заплатить миллион долларов тому, кто расшифрует 5000-летний манускрипт.

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