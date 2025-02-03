В гробнице содержались сотни тысяч бусин из раушек / фото University of Sevilla

Археологи нашли древнюю гробницу возрастом около 5 000 лет на юго-западе Испании, в которой были сотни тысяч бусин из ракушек, которые составляли ритуальную одежду похороненных там женщин.

Как пишет CNN, коллекция из могилы Монтелирио, является самой большой из когда-либо зафиксированных в мире. По оценкам исследователей, она содержала 270 769 круглых бусин, сделанных преимущественно из морских раковин. На изготовление такого количества бусин у 10 человек, работавших по восемь часов в день, ушло бы 206 дней, или около семи месяцев. Причем в эту оценку не входит время, которое потребовалось бы для сбора ракушек.

Команда обнаружила большинство бусин в большой камере гробницы Монтелирио, где хранились останки 20 человек, в том числе 15 женщин и пяти человек, чей пол не был определен. В меньшей камере, где были похоронены две женщины, также были найдены бусины. Исследователи определили, что, по их мнению, это нити бусин, которые могли образовывать две туники, юбки и другую одежду или ткани неопределенной формы.

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В ходе экспериментов с использованием инструментов, доступных 5 000 лет назад, археологи, участвовавшие в исследовании, пытались воспроизвести бусины. В среднем на это уходило 55 минут. Однако авторы исследования рассудили, что ремесленники, изготавливавшие бусины в то время, были бы более искусны, чем современные археологи. По оценкам специалистов, на изготовление одной бусины у ремесленника уходило 11 минут. 

фото University of Sevilla

"Мы думаем, что бусы составляли церемониальную одежду, которую носили эти женщины, занимавшие очень важное социальное или религиозное положение, во время особых случаев или специальных церемоний", - говорит автор исследования Леонардо Гарсия Санхуан. - "Эти женщины были очень социально значимы, иначе на них не было бы направлено столько труда".

Ранее УНИАН рассказывал, что власти Индии пообещали заплатить миллион долларов тому, кто расшифрует 5000-летний манускрипт.

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