Испания признает все вакцины от коронавируса, используемые в Украине.

Испания исключила Украину из перечня стран, на резидентов которых не распространяются общие ограничения по въезду в Испанию.

Таким образом, с 22 ноября 2021 года попасть в Испанию смогут полностью вакцинированные от коронавирус туристы с Украины, сообщается на интерактивной карте МИД Украины.

"В соответствии с приказом МВД Испании IINT/1269/2020 от 19 ноября, который вступает в силу с 00 час. 00 мин. 22 ноября, Украина исключена из перечня стран, на резидентов которых не распространяются общие ограничения по въезду в Испанию. Соответственно, начиная с 22 ноября, разрешен въезд в Испанию из Украины граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 вакциной, которая признана Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств (по истечении 14 дней со дня получения последней дозы). Указанное правило распространяется на лиц в возрасте от 12 лет и более. Дети в возрасте до 12 лет могут въезжать без справки о вакцинации в сопровождении родителей, имеющих сертификат о вакцинации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Испания признает такие вакцины: Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm. Сертификат вакцинации должен быть сгенерирован в приложении "Дія" в электронном или печатном виде с QR-кодом.

Читайте такжеЗимний отпуск спасен: какие страны Европы остались открыты для украинских туристов (обновляется)Кроме того, все пассажиры, которые прибывают в Испанию воздушным или морским транспортом, в том числе с целью транзита в другие страны, должны заблаговременно заполнить формуляр санитарного контроля на портале Минздрава Испании или скачав мобильное приложение Spain Travel Health –SpTH– на телефон и получить QR-код для предоставления по требованию представителей компании перевозчика перед посадкой, а также служб санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорту по прибытию в Испанию.

Все пассажиры, имеющие целью въехать в Испанию, подлежат прохождению санитарного контроля в первом пункте въезда, который предусматривает как минимум проверку документов, визуальное обследование и замер температуры бесконтактным способом.

Невакцинированные украинцы смогут попасть в Испанию с отрицательным результатом теста на коронавирус лишь по уважительной причине.

Как ранее сообщал УНИАН, с 22 ноября 2021 года Австрия полностью закрылась для туристов до 13 декабря.

Автор: Марина Григоренко