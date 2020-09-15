На сайте можно узнать информацию относительно актуального режима временного въезда, режима временного транзита, а также другие особенности по стране и полезные контакты.

В Украине запустили новую информационную страницу, где можно узнать всю актуальную информацию о правилах въезда в иностранные страны для украинцев.

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Автором проекта стало объединение представителей туристической трансформации Украины VISIT Ukraine, страницу можно найти по ссылке.

Как отмечают в Facebook VISIT Ukraine , в частности, на странице можно найти имеющийся перечень из 195 государств, по каждому из которых есть 4 информационных блока:

режим временного въезда

режим временного транзита

особенности по стране

полезные контакты

Страница имеет три языковые версии - украинскую, русскую или английскую.

Для начала, поясняют разработчики, в строке поиска следует ввести название страны, в которую планируется визит.

Принцип поиска они расписывают на примере Египта:

Мы видим, что въезд гражданам Украины разрешен, но при условии предоставления сертификата с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия, соответствующий определенным требованиям. Также гражданам, которые будут прибывать в аэропорты курортных городов Хургада, Шарм эль-Шейх, Марса-Алам и Таба и не будут иметь при себе готового сертификата теста, будет разрешено провести тестирование непосредственно по прибытии в эти четыре аэропорта.

Транзитное пересечение страны также свободно, а все путешественники освобождаются от визового сбора до 31 октября 2020 года.

Если туристу нужна дополнительная информация, в блоке Контакты есть номер горячей линии, адрес, электронная почта и сайт Посольства Украины в Египте.

Также в VISIT Ukraine представили видео, с помощью которого можно ознакомиться с правилами пребывания в аэропортах и городах.

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Автор: Марина Григоренко