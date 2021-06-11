Правительство Германии отменяет предостережения по туристическим поездкам в страны, входящие в группу риска заражения коронавирусом.
Согласно решению правительства, начиная с 1 июля, все оговорки относительно путешествий за границу, которые действовали более года, теряют силу. Сейчас такое предостережение действует в отношении почти ста стран мира, пишет DW.
"После долгих месяцев локдауна мы можем радоваться возвращению к более нормальной жизни, это касается и путешествий", - отметил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Сейчас ограничения МИД Германии действует в отношении путешествий во все страны, где число новых заражений коронавирусом в течение семи последних дней превышает 50 случаев на сто тысяч населения. Начиная с 1 июля, этот порог поднимут до 200 случаев.
Однако, предостережения будут действовать в отношении стран, где распространены более опасные мутации коронавируса. В настоящее время под такие критерии подпадает примерно 40 стран мира.
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Как сообщил Институт имени Роберта Коха, начиная с 13 июня Украина больше не будет входить в список стран с высоким риском заражения коронавирусом. Также из этого списка исключены США, Канада, Кипр, Сербия, Австрия, Хорватия, Молдова, Армения, Азербайджан и ряд других стран.
Таким образом, для въезда в Германию из этих стран не нужно будет сдавать отрицательный тест на коронавирус, проходить обязательную изоляцию и регистрироваться на специальном правительственном веб-ресурсе.
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