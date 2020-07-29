Во Франции нашли место, где Ван Гог написал последнюю картину

На картине изображены стволы деревьев и корни, растущие на склоне холма.

Во французском городе Овер-сюр-Уаз нашли место, где 130 лет назад незадолго до самоубийства Винсент Ван Гог написал свою последнюю картину под названием «Корни деревьев».

Об этом сообщает музей художника в Амстердаме.

Читайте такжеВ румынском музее два рыжих кота 10 лет работают талисманами (видео)Открытие было сделано благодаря стариной открытке, вышедшей в 1900-1910 годах. На ней изображены стволы деревьев и корни, растущие на склоне холма. Чтобы подтвердить сходство места на открытке и картине Ван Гога, к исследованию привлекали дендролога.

Совпали форма склона, расположение корней, неоднородность почвы. Солнечный свет, нарисованный Ван Гогом, указывает на то, что последние мазки кисти были сделаны ближе к закату. Для экспертов это дает больше информации о том дне, когда художник покончил жизнь самоубийством.

Место с картины Ван Гога находится в 150 метрах от Auberge Ravoux – гостиницы в Овер-сюр-Уаз, где Ван Гог прожил последние 70 дней своей жизни. Самый большой ствол дерева с картины все еще можно увидеть вживую.

Ранее УНИАН писал, как автопортрет Ван Гога, который он написал в состоянии психоза, признали подлинным.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.