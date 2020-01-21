Автопортрет Ван Гога, который он написал в состоянии психоза, оказался подлинным

За год до создания этого портрета произошел знаменитый инцидент: Ван Гог отрезал себе часть уха после ссоры с другом и коллегой Полем Гогеном.

Автопортрет задумчивого Ван Гога, в течение десятков лет ввергавший специалистов в сомнения, наконец признан подлинным.

Читайте такжеВласти Франции выкупят найденную на кухне картину за 24 миллиона евро

Как говорят искусствоведы, именно этот автопортрет голландца относится к периоду, когда он страдал психозом, передает Би-би-си. Музей Ван Гога в Амстердаме официально установил, что портрет принадлежит кисти самого постимпрессиониста. Картина написана поздним летом 1889 года в больнице для душевнобольных в Сен-Реми-де-Прованс.

Сомнения в авторстве портрета начали возникать в 1970 году. Национальная галерея в Осло, которая владеет картиной, отправила ее из Норвегии в Нидерланды на экспертизу. При исследовании использовался рентген и привлекались знатоки вангоговской техники наложения мазков. Были проанализированы письма Ван Гога к его брату Тео.

В сентябре 1889 года Винсент пишет Тео, что пытался рисовать, когда был болен. Он описывает "серьезный приступ психоза", продолжавшийся полтора месяца, начиная с июля; и хотя к концу этого периода он почувствовал, что снова может писать, чувство тревоги сохранилось.

Норвежский музей приобрел портрет в 1910 году у парижского коллекционера: это был первый из автопортретов Ван Гога, приобретенный для публичной экспозиции.

"Этот автопортрет вызывал сомнения очень долгое время", - сказал старший специалист музея Ван Гога в Амстердаме Луи ван Тилборг. "В этой работе вроде бы все указывало на кисть Ван Гога, но в то же время некоторые детали отличались от других его картин. Нам нужно было найти этому объяснение, и это было трудно, но мы, похоже, разгадали загадку", - сказал Тилборг.

Это портрет человека, у которого явно душевное заболевание, утверждает Тилборг.

На первый взгляд неспециалиста, полотно выглядит как типичное произведение Ван Гога. Но использование более сумрачных цветов, чем в других его работах того же периода, выглядит подозрительно для знатоков: синие и желтые оттенки приглушены, и в целом некоторые детали выглядят непроработанными.

Куратор старых мастеров и современного искусства в музее Осло Маи Бритт Гулен сказала, что галерея допускала любой результат экспертизы, но все же они очень рады, что картина оказалась подлинной.

За год до создания этого портрета произошел знаменитый инцидент: Ван Гог отрезал себе часть уха после ссоры с другом и коллегой Полем Гогеном. С того дня для Ван Гога начался долгий период переездов из одной лечебницы в другую.

"Хотя Ван Гогу было страшно признать, что его состояние насколько же плохо, как у других пациентов в приюте для душевнобольных, он, возможно, написал этот портрет, чтобы найти примирение с тем, что он видел в зеркале: с человеком, с которым он не хотел быть, но все же был", - говорит Ван Тилборг, помимо работы в музее также преподающий историю искусств в Амстердамском университете.

"Именно это делает эту картину столь выдающейся и даже терапевтической. Это единственная работа, о которой точно известно, что Ван Гог писал ее в состоянии психоза".

Сейчас картина экспонируется в амстердамском музее; в Осло ее вернут в 2021 году, к открытию нового здания национального музея.