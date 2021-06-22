Правительство приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС еще 20 мая 2020 года.

С завтрашнего дня будет возобновлена работа пунктов пропуска на границе с Польшей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Польские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности возобновить пропускные операции в польской части автомобильных пунктов пропуска «Зосин - Устилуг», «Долгобичув - Угринов» и «Кросценко - Смильница», - говорится в сообщении.

Так, указанные пункты пропуска возобновляют свою работу с 01:00 (по киевскому времени).

Читайте такжеЗапустили неделю назад: в Венгрии сломался вагон поезда Киев-Вена

В Госпогранслужбе просят учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок, и перед поездкой ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории сопредельных государств.

Отмечается, что правительство приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС еще 20 мая 2020 года.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталья Ничишина