С завтрашнего дня будет возобновлена работа пунктов пропуска на границе с Польшей.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
«Польские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности возобновить пропускные операции в польской части автомобильных пунктов пропуска «Зосин - Устилуг», «Долгобичув - Угринов» и «Кросценко - Смильница», - говорится в сообщении.
Так, указанные пункты пропуска возобновляют свою работу с 01:00 (по киевскому времени).
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В Госпогранслужбе просят учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок, и перед поездкой ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории сопредельных государств.
Отмечается, что правительство приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС еще 20 мая 2020 года.
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