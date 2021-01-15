В Карпатах выпало до 50 сантиметров снега, метель не утихает (фото)

15:35, 15 января 2021
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Сохраняется 3 уровень лавинной опасности.

В Карпатах не утихает метель / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
В Карпатах не утихает метель / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

В Карпатах выпало до 50 сантиметров снега, температура упала до -15°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"В связи со снегопадами и метелями на северо-восточных склонах горы Поп Иван Чорнгорский скопилось 30-50 см. нового снега. Видимость ограничена, метели, температура воздуха -15°", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют туристам воздержаться от выхода на высокогорье в ближайшие дни, сохраняется 3 уровень лавинной опасности.

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Автор: Елена Пилипчак

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