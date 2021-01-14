Туристов просят оставаться дома: в Карпатах - сильная метель, видимости нет (фото, видео)
За ночь в горах выпало 15 сантиметров снега.
В Карпатах поднялась сильная метель, видимости нет.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.
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"Сейчас на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров. За ночь выпало около 15 см снега, температура - 8° мороза. Видимости нет", - говорится в сообщении.
Спасатели просят туристов отказаться от походов в горы из-за высокой опасности.
Штормовое предупреждение на Закарпатье
В связи со снегопадами и метелями на Закарпатье объявлено штормовое предупреждение.
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) удерживается сегодня, 14 января, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье и в горы", - говорится в сообщении Отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах.
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