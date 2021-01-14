Туристов просят оставаться дома: в Карпатах - сильная метель, видимости нет (фото, видео)

15:29, 14 января 2021
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За ночь в горах выпало 15 сантиметров снега.

На горе Поп Иван - сильная метель / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
На горе Поп Иван - сильная метель / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

В Карпатах поднялась сильная метель, видимости нет.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

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"Сейчас на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров.  За ночь выпало около 15 см снега, температура - 8° мороза. Видимости нет", - говорится в сообщении.

Спасатели просят туристов отказаться от походов в горы из-за высокой опасности.

Штормовое предупреждение на Закарпатье

В связи со снегопадами и метелями на Закарпатье объявлено штормовое предупреждение.

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) удерживается сегодня, 14 января, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. 

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье и в горы", - говорится в сообщении Отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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