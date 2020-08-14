"Укрзализныця" с 19 августа возобновляет курсирование ночного поезда Киев-Запорожье
Акционерная компания "Укрзализныця" с 19 августа 2020 года возобновляет курсирование ночного прямого поезда №71/72 Киев-Запорожье.
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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Как будет курсировать поезд №71/72 Киев-Запорожье: расписание
Поезд отправится из Запорожья 19 августа в 19:47 с прибытием в Киев в 07:04, из Киева - 20 августа в 20:20 с прибытием в Запорожье 07:49 и будет курсировать через день. На пути следования поезд сделает около 10 остановок.
На данный момент из Киева в Запорожье можно доехать как минимум семи поездами, включая прямые дневные экспрессы и ночные проходящие поезда.
Правила поездок в поездах в период карантина
Впресс-службе напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса.
«Также усилено обработку постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр», - говорится в сообщении.
Отмечается, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.
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- "Укрзализныця" решила ввести новую схему продажи билетов в поездах Интерсити+. Теперь при ранней покупке билетов можно будет получить скидку до 40%, а за несколько суток до даты отправления билеты наоборот будут дорожать.
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