Ирпень был освобожден от российских оккупантов 28 марта 2022 года.

Ирпень в Киевской области одним из первых пострадал от рук российских оккупантов, которые в ночь на 24 февраля 2022 года вторглись с полномасштабной войной в Украину.

28 марта Ирпень был освобожден от рашистов однако последствия масштабных разрушений в городе видны до сих пор.

Вот так Ирпень выглядел с дрона 28 мая 2022 года. Смотрите фоторепортаж УНИАН.

Как сообщал УНИАН, по словам мэра Ирпеня Александра Маркушина, за месяц ожесточенных боев было повреждено 70% города.

Тем не менее, люди уже начинают постепенно возвращаться в город, где сейчас активно ведутся восстановительные работы.

В частности, Ирпень уже на 100% поверхностно обследовали саперы. Тем не менее, взрывотехники предупреждают, что "сюрпризы" от оккупантов еще могут быть найдены по всему городу, в том числе в квартирах, поэтому людей, которые возвращаются домой, призывают быть осторожными, не трогать подозрительные предметы и сразу обращаться к специалистам.

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