В Киеве разрешили купаться на 9 пляжах (список)

Еще на 4 пляжах купаться пока не рекомендуется, а на пляже «Предмостная Слободка» - запрещено.

В Киеве уже можно купаться без ограничений на 9 городских пляжах.

Об этом сообщается на странице КП «Плесо» в Facebook.

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«По результатам проведенных КП «Плесо» лабораторных исследований проб воды обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева. Зеленый флаг, означающий купание без ограничений, вывешен на таких пляжах: «Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Центральный», «Троещина», «Черторой», «Галерный», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще на 4 пляжах купаться пока не рекомендуют: там установлены предупредительные желтые флаги - «Радуга», «Тельбин», «Вербный», «Пуща-Водица».

«Красный флаг, который означает, что купаться запрещено, на пляже «Предмостная Слободка». Причина: зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы», - сообщили в «Плесо».

Как сообщал УНИАН, 9 июля в столичном управлении Госпродпотребслужбы заявили, что вода на большинстве пляжей Киева не соответствует санитарным требованиям - имеет завышенные показатели содержания кишечной палочки.

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