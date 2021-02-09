Соглашение позволит путешествовать "без каких-либо ограничений, без самоизоляции".

Греция и Израиль подписали соглашение, которое позволит людям, вакцинированных против коронавируса, свободно передвигаться между двумя странами.

Об этом сообщает Politico.

Соглашение о взаимном признании сертификатов о прививках было подписано во время визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Иерусалим, во время которого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что это позволит путешествовать "без каких-либо ограничений, без самоизоляции".

"Я надеюсь, что такой опыт с Израилем будет пробным запуском того, что мы сможем сделать с другими странами", - сказал Мицотакис.

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В воскресенье, 7 февраля, Греция продолжила ограничения на все международные поездки. Все прибывшие должны показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до полета, и пройти карантин в течение семи дней. На данный момент все международные рейсы в Израиль запрещены.

"Я надеюсь, что к апрелю мы подавим эпидемию, а также будем быстро двигаться по плану вакцинации", - добавил Мицотакис.

Напомним, ранее Израиль заявил о планах начать возобновлять международный туризм c марта 2021 года.

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Автор: УНИАН