Греция и Израиль подписали соглашение, которое позволит людям, вакцинированных против коронавируса, свободно передвигаться между двумя странами.
Об этом сообщает Politico.
Соглашение о взаимном признании сертификатов о прививках было подписано во время визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Иерусалим, во время которого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что это позволит путешествовать "без каких-либо ограничений, без самоизоляции".
"Я надеюсь, что такой опыт с Израилем будет пробным запуском того, что мы сможем сделать с другими странами", - сказал Мицотакис.
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В воскресенье, 7 февраля, Греция продолжила ограничения на все международные поездки. Все прибывшие должны показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до полета, и пройти карантин в течение семи дней. На данный момент все международные рейсы в Израиль запрещены.
"Я надеюсь, что к апрелю мы подавим эпидемию, а также будем быстро двигаться по плану вакцинации", - добавил Мицотакис.
Напомним, ранее Израиль заявил о планах начать возобновлять международный туризм c марта 2021 года.
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