Это связано с высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий России, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

"Такое решение принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти. Это связано с высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины", - отмечается в сообщении. Відео дня:

Отмечается, что правоохранители тщательно проверяют имеющуюся информацию, которая касается возможных угроз для пребывания паломников в Украине для своевременного комплексного реагирования.

"Сейчас особое внимание сосредоточено на антитеррористической защищенности объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих. Для этого на постоянной основе проводятся контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, усилен контроль за незаконным оборотом оружия и опасных веществ, район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением и тому подобное", - рассказали в Службе.

В то же время, подчеркнули в СБУ, несмотря на все меры безопасности, Россия может использовать приезд и массовое скопление паломников для устройства провокаций.

"Учитывая вышеуказанную информацию, просим воздержаться от поездки в Украину. А те, кто все же решится совершить паломничество, должны неукоснительно соблюдать требования режимных мероприятий: комендантского часа, реагирования на сигналы воздушной тревоги, а также выполнять все указания представителей правоохранительных органов. Только так возможно минимизировать имеющиеся риски для верующих в этот важный для еврейского народа праздник", - призвали в Службе.

Что такое Рош ха-Шана

Рош ха-Шана - это праздник начала нового года для каждого, кто исповедует иудаизм.

В Украине он известен широкой общественности в основном благодаря ежегодному паломничеству к могиле цадика Нахмана в Умани.

В последний год своей жизни основатель течения брацлавского хасидизма призвал всех последователей провести праздник вместе с ним. Его ученики во главе с Натаном истолковали это как призыв к посещению могилы учителя.

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